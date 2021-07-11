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Старший инспектор ДПС Игорь Самусев - герой проекта "Мы белорусы!"
12.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Когда звание - за призвание. Детские мечты и желание помогать людям привели его в профессию, а порядочность и труд ведут его по карьерной лестнице. Старший инспектор ДПС Игорь Самусев - в специальном проекте АТН "Мы белорусы!".
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Когда звание - за призвание. Детские мечты и желание помогать людям привели его в профессию, а порядочность и труд ведут его по карьерной лестнице. Старший...
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