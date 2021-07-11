А. Лукашенко: Коллективный Запад не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление

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На неделе в президентском графике случилось еще одно событие поистине государственной важности. Именно так Александр Лукашенко назвал церемонию чествования лучших выпускников военных вузов. На таких торжествах всякий раз "зажигают" и генеральские звезды - наивысшее достижение для военного, о котором, как известно, мечтает каждый солдат. Так вот, в стране пополнение - сразу три новоиспеченных генерала.







Но миссия каждого, независимо от званий и ведомственной подчиненности, противостоять любой агрессии в отношении Беларуси. И белорусской армии такие задачи по силам, уверен Президент. Офицеры - это опора государства. Но сегодня потребность в таком оплоте стала куда острее. Национальная система безопасности выдержала испытание гибридными технологиями, экстремизмом и даже террором - минувший год тому свидетельство.



Это не в духе добрососедства. И уж тем более здравого смысла. Но Беларусь, зная высокую цену мира, не намерена поступиться принципами миролюбивой политики. А отстоять национальные интересы - дело долга и чести для каждого белорусского офицера.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто, мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось. Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому знаем цену мира. Но мы не встанем на колени, не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим. В то же время стране есть чем ответить тем силам, которые пытаются играть мускулами на ее западных рубежах. С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют Вооруженные Силы. Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб.

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