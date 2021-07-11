ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Лукашенко: Коллективный Запад не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление

12.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На неделе в президентском графике случилось еще одно событие поистине государственной важности. Именно так Александр Лукашенко назвал церемонию чествования лучших выпускников военных вузов. На таких торжествах всякий раз "зажигают" и генеральские звезды - наивысшее достижение для военного, о котором, как известно, мечтает каждый солдат. Так вот, в стране пополнение - сразу три новоиспеченных генерала.

А. Лукашенко: Коллективный Запад не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление


Но миссия каждого, независимо от званий и ведомственной подчиненности, противостоять любой агрессии в отношении Беларуси. И белорусской армии такие задачи по силам, уверен Президент. Офицеры - это опора государства.  Но сегодня потребность в таком оплоте стала куда острее. Национальная система безопасности выдержала испытание гибридными технологиями, экстремизмом и даже террором - минувший год тому свидетельство. 

Это не в духе добрососедства. И уж тем более здравого смысла. Но Беларусь, зная высокую цену мира, не намерена поступиться принципами миролюбивой политики. А отстоять национальные интересы - дело долга и чести для каждого белорусского офицера.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто, мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось. Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому знаем цену мира. Но мы не встанем на колени, не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим. В то же время стране есть чем ответить тем силам, которые пытаются играть мускулами на ее западных рубежах. С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют Вооруженные Силы. Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб.
Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На неделе в президентском графике случилось еще одно событие поистине государственной важности. Именно так Александр Лукашенко назвал церемонию чествования...
 
Новости дня
Новости общества
 
Спортсменка Анастасия Мирончик-Иванова - героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by