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Спортсменка Анастасия Мирончик-Иванова - героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина"
12.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Быть полезной стране и народу и новыми достижениями в спорте приносить радость болельщикам! Это слова героини новой серии проекта о сильных не только духом женщинах Беларуси.
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Быть полезной стране и народу и новыми достижениями в спорте приносить радость болельщикам! Это слова героини новой серии проекта о сильных не только духом...
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