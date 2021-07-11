Источник материала: БT

На народ, как показывают события последних лет, Киеву наплевать. Как и Вильнюсу, который вместо укрепления своих границ и установления партнерских отношений с соседями успешно монетизирует миграционный плач. Президент Беларуси Александр Лукашенко, обсуждая противодействие санкционным мерам, на неделе заявил: Беларусь занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе, но будет это делать так, как ей выгодно. А вот литовская сторона, без всяких доказательств, уполномочена заявить: Беларусь бьет залпом мигрантов по Европе.



А значит, Европа должна принять на себя всю экономическую нагрузку по охране литовской границы. 240 млн евро в долгосрочной перспективе уже пообещали европейские меценаты. А Литва взамен готова встать на защиту Европы стеной, правда, из колючей проволоки.



О театре абсурда по ту сторону непостроенной "великой литовской стены" - в рубрике Екатерины Тихомировой. Еще до начала военной операции ООН в Ливии Муаммар Каддафи предостерегал: поток мигрантов быстро превратит Европу в Африку. Прошло 10 лет и аналитики констатируют, к 50-му году на каждых троих коренных жителей Старого Света будет приходиться от одного до полутора африканцев. Масштабный рост числа беженцев начался как раз в 2011 году после убийства Каддафи и фактического уничтожения ливийского кордона для мигрантов. Новый всплеск в 2015 году - активная фаза в Сирии. В 2021-м после года ковид-кризиса мигранты в разных точках Европы штурмом берут подступы к границам.



Агентство ЕС по контролю границ за первые четыре месяца года зафиксировало увеличение потока примерно на треть



Испанскую Сеуту за первые два дня мая прорвали 8 тыс. мигрантов. В Италию за полгода прибыли почти 21 тыс. мигрантов. Это примерно в три раза больше, чем за весь 2020 год. Пиковое значение - 4 тыс. за сутки. Люди бегут от военных действий, развязанных коалицией НАТО на Ближнем Востоке и в Африке.









В 2020 году в ЕС было зарегистрировано около 1,3 млн мигрантов

С 2017 года на границе с Евросоюзом белорусские пограничники поймали 1300 нелегалов из Африки и Ближнего Востока

МИД и наше правительство упрекают в том, что мы отказываемся выполнять положения нашего договора о реадмиссии. Они хотят превратить Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря". Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России.

У каждого государства Европейского Союза есть какая-то своя ниша в общей экономике: кто-то выращивает томаты, кто-то производит оливковое масло, а кто-то торгует русофобией. Вот Литва и прибалтийские государства находятся как раз в этой зоне. Теперь у Литвы появился новый экспортный товар - это антибелорусская риторика и антибелорусские действия. По сути, та же самая русофобия, вид сбоку. Конечно, в этой ситуации Литва старается выбить себе дополнительные гранты под видом того, что "хватай мешки - вокзал отходит", и если сейчас не выстроить атлантический вал на границе с Беларусью, то Европа погибнет.

Пусть они строят стену, причем повыше, настоящую, кирпичную. Миллионы беженцев, даже десятки миллионов беженцев в ближайшие годы неизбежно приедут в Европу, только не из Беларуси, а из Африки, Азии, пользуясь тем, что европейским властям нельзя охранять свою границу, просто запрещено, не хватает суверенитета. Поэтому в течение 10-15 лет начнется поток нормальных людей - беженцев из Европы в Беларусь, Россию, в наше Союзное государство. Это они будут перелезать через ту самую стену с другой стороны. Поэтому пусть ее строят, они просто облегчат нам задачу охраны нашей государственной границы, нашей общей границы Союзного государства, только с другой стороны. Поэтому выше стену, шире периметр обороны. Я это горячо поддерживаю.

• сирийцы - 50 %,• ливийцы - 15 %,• иракцы - 10 %,• афганцы - 8 %,• граждане ближневосточных и африканских стран - 17 %.По прогнозам, в 2021 году должен произойти спад потока мигрантов в ЕС из Сирии. Но ожидается наплыв выходцев из Африки. Запустив механизмы разрушения государств под руку с США, Европа оказалась не готова к тому, что расплачиваться за последствия придется ей самой.Примерно такое же число выявили и на той стороне поляки, литовцы и латыши вместе взятые. Но самый напряженный участок - граница с Литвой, 2/3 нарушений фиксируется именно здесь.На прибалтийском участке велись активные работы по возведению технических систем охраны границы, в том числе при поддержке Евросоюза. Однако ЕС от проектов отказался, инициатором этого в том числе была Литва.Политика Литвы в принципе в последние годы превратилась в переваливание своих проблем на чужие головы. Для самого же Брюсселя число мигрантов, которые пробрались на территорию ЕС и обосновались в литовской Пабраде, - капля в море. Это не Турция, которая грозилась открыть дверь в Европу для Ближнего Востока и породила переселение народов 2015 года. В миграционном масштабе это маленькая форточка, причем слегка приоткрытая. А литовская сторона апеллирует к "полезному" опыту Турции. За 6 млрд долларов Анкара согласилась принять на себя миграционный удар. Однако Эрдоган позже обвинил Брюссель в невыполнении обязательств. Европе пришлось доплатить более чем 3,5 млрд евро. Так что, песенка стара, начинай сначала! Теперь ситуацию решили оседлать литовские менеджеры.Здесь обратим внимание на Украину, чьи менеджеры в свое время тоже неплохо заработали. Самое грандиозное сооружение постмайданной Украины известно как "Стена Яценюка". И речевки для европейских меценатов: мы единственные сдерживаем поток, правда, не мигрантов, а российской агрессии. Проект сдерживающего рубежа появился в 2014-м. Предполагали, что будет забор из высокопрочной стали, по колючей проволоке - ток, подходы заминированы, вокруг - противотанковые рвы, насыпи и вышки. Это проект. Цена вопроса - 144 млн долларов по нынешнему курсу. Момент истины наступил два года спустя, во время ревизии Яценюка в Харьковской области. Тонкий забор, больше похожий на дачную решетку, не способный остановить не то чтобы танк, а дикого кролика, стена так и не достроена. А куда же делись деньги?Построить "великую литовскую стену" собирается и Литва, правда, из колючей проволоки. И все понимают, что арабских нелегалов жизнь в Прибалтике интересует меньше всего - размеры социальной поддержки там мизерные.И, прекрасно понимая выгодность своего проблемного вопроса, уже заявляет: мы (то есть Литва) - сдерживающий вас (то есть Европу) кордон от миграционной волны. Иными словами, проблема ваша - вам и платить за каждого мигранта, вокруг которых имитируют угрожающий фарс. И Брюссель обещал 240 млн евро, правда, в долгосрочной перспективе. А пока дружной европейской семьей скинулись Литве пограничниками: четыре от Финляндии, пять - от Эстонии, помощь обещали и поляки. На границу прибыл сострадающий председатель Евросовета Шарль Мишель.Ситуация по ту сторону еще не построенной "великой литовской стены" выглядит как театр абсурдов. Граница литовская и с литовскими дырами - и в бюджете, и в охране. Более того, Литва выбор белорусского народа на голосовании не признает, как и решения, например, по "Восточному партнерству", говорят, нелигитимные. А вот с теми, чью легитимность признает - даже содержит за счет своих налогоплательщиков. Правда, меньше мигрантов от этого на границе почему-то не становится.