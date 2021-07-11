А. Сыч о нереализованных амбициях западных элит

Источник материала: БT

Исторический ревизионизм и имперские амбиции толкают Польшу на откровенное вмешательство во внутренние дела суверенного белорусского государства. Под видом интеграционных проектов (как, например, "Люблинский треугольник") создаются клубы молодых хищников, объединенных общей целью - экспансии на Восток. Для реализации своих геополитических амбиций западные соседи Беларуси ведут методичную и планомерную работу.



О том, как формируется почва для сепаратистских настроений в Беларуси, о "восточных кресах", не дающих спокойно спать польским политикам, расскажет наш аналитик Андрей Сыч.



Суверенная Беларусь, которая принимает самостоятельные решения, не укладывается в историческом сознании западных соседей



По их мнению, белорусы не имеют никакого морального права на собственную государственность. Да и территория нашей страны с нынешними границами в их понимании всего лишь временное явление. Ведь так называемые восточные кресы, которыми в Польше именуют западную часть Беларуси, до сих пор не дают покоя "гиене Европы". Об этом своими действиями на протяжении многих лет совершенно открыто говорят польские политические элиты.



Так, в 2017 году журналист из Украины Роман Кабачий сделал фотографию плаката из варшавского аэропорта, на котором изображена карта Польши с включенной территорией Беларуси. Надпись на плакате гласит: "Польша восстанавливает свою независимость после 123 лет". В 2019 году на польских электричках изобразили карту страны с включенными в нее белорусскими городами: Лидой, Ошмянами, Вилейкой, Гродно, Новогрудком и Волковыском. В 2020 году аналогичная карта с белорусской территорией в составе Польши обнаружена в учебных классах польской школы в Беларуси.







Политика экспансии на Восток - это часть долгосрочной стратегии польского государства

Сейчас мы видим, как звучат заявления, что нужно его превратить в квадрат, то есть присоединить Беларусь. А чтобы Беларусь присоединилась, здесь, конечно же, нужно свергнуть власть. И они пытались на троих организовывать определенные вредительски-диверсионные действия в разных сферах для того, чтобы эту власть снести. Ну и чтобы Беларусь уже перестала быть этим исключением в Восточной Европе - единственным союзником России - и присоединить ее к этой коалиции.

Реализовать самостоятельно полноценную экспансию на Восток у Польши не хватит ресурсов и сил

В их понимании Беларусь это историческая ошибка, над исправлением которой они ведут работу. В том числе для этого создаются различные геополитические проекты в виде "Трехморья" и "Люблинского треугольника", куда вошли Польша, Литва и Украина. Важно отметить, что этот самый "Люблинский треугольник" был основан в разгар электоральной кампании в Беларуси. В буквальном смысле за два месяца до президентских выборов. В дальнейшем именно Польша, Литва и Украина практически в открытую приняли самое активное участие в дестабилизации ситуации в Беларуси.Учитывая, что польские элиты считают Беларусь всего лишь задним двориком великой Польши, совершенно не удивительно, что именно они курировали каждый шаг протестов в Беларуси, о чем стало известно из слитой в сеть переписки первых лиц Польши.Курирование протестной активности в Беларуси - это попытка зафиналить многолетнюю работу, которой предшествовала серьезная подготовка, в том числе непосредственно в нашей стране. Раздавая в Беларуси карты поляка, дающие людям практически возможность полноценного гражданства, Польша формирует задел для возможного проявления сепаратизма на нашей территории. Эффект от действия такой "мягкой силы" был показательно продемонстрирован, когда во время протестов 2020 года на улицах Гродно начали появляться польские флаги. В это же время в самой Польше начали активно включать в общественное обсуждение идею о том, что Гродно должен стать польским городом.Безусловно, реализовать самостоятельно полноценную экспансию на Восток у Польши не хватит ресурсов и сил. В этом плане "гиена Европы" рассчитывает на финансовые возможности Европейского союза и военную мощь США. Именно для этого еще в 2018 году Польша направила в Вашингтон предложение о размещении на своей территории на постоянной основе американской военной базы. Желание Варшавы заполучить военный контингент США настолько велико, что она даже готова оплачивать его содержание и выделить на это 2 млрд долларов. Формирование сепаратистских настроений в Беларуси и наращивание наступательного вооружения у наших границ производят с надеждой, что когда-нибудь подвернется возможность перевести искусственно созданную напряженность в активную военную фазу.Для реализации своих имперских амбиций Польша и Литва проводят системную работу по привлечению интереса к региону крупных геополитических игроков. Две педали одного велосипеда крутятся, синхронно формируя образ российской угрозы. Беларусь в этой масштабной геополитической игре вообще не воспринимается как самостоятельный субъект, имеющий право на свое мнение. К сожалению, история ничему не учит наших маленьких любителей восточных экспансий. Не получилось в 1941-м и обломались в 2020-м.