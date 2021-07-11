В Беларуси продолжается работа по установлению лиц, подписанных на деструктивные чаты

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В нашей стране продолжается полномасштабная работа по установлению лиц, подписанных на деструктивные чаты. Спецоперация проводится в отношении субъектов, подпитывающих среду для экстремизма. Проходит зачистка в Telegram и другие мероприятия по нейтрализации радикальных элементов. Возбуждаются уголовные дела.







БЧБ-атрибутика, патроны, дымовые шашки, оружие. Такие детали интерьера оперативные сотрудники обнаружили во многих квартирах, куда наведались с обысками в рамках этапа по отработке лиц, вероятно, причастных к терроризму. Всех этих людей объединили деструктивные чаты, в которых они были зарегистрированы, - ОГСБ, ОГС, "Буслы ляцяць". Там осуществлялась вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма. Также правоохранители продолжают брать под контроль радикальные телеграм-каналы.



Константин Бычек, замначальника Следственного управления КГБ Беларуси:

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий участники таких телеграм-каналов деноминированы, их личности установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц. Проводятся неотложные следственные действия и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний.



К этому моменту правоохранители Беларуси получили доступ к информации, которая позволяет раскрыть преступления, совершенные в стране в августе прошлого года. Речь об организации массовых беспорядков и попытках госпереворота. Заполучить уникальные сведения удалось в результате масштабной антитеррористической операции. О ее завершении на прошлой неделе заявил Президент.







Размещение запрещенной информации стало поводом ограничить доступ к ресурсу "Наша Ніва"

В свою очередь размещение запрещенной информации стало поводом ограничить доступ к ресурсу "Наша Ніва". Об этом на неделе официально сообщило Министерство информации. Известно, что мониторинг портала вела Генеральная прокуратура. Было установлено распространение фактов, запрещенных пунктом 1 статьи 38 закона "О средствах массовой информации".В настоящий момент СК продолжает следственные действия с участием главного редактора издания "Наша Ніва" Егора Мартиновича вместе с еще тремя фигурантами. Все они проходят по делу о массовых беспорядках в прошлом году в Минске . По информации Следственного комитета, сейчас Егор Мартинович находится в ИВС на Окрестина.