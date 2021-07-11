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В Беларуси продолжается работа по установлению лиц, подписанных на деструктивные чаты
12.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В нашей стране продолжается полномасштабная работа по установлению лиц, подписанных на деструктивные чаты. Спецоперация проводится в отношении субъектов, подпитывающих среду для экстремизма. Проходит зачистка в Telegram и другие мероприятия по нейтрализации радикальных элементов. Возбуждаются уголовные дела.
Размещение запрещенной информации стало поводом ограничить доступ к ресурсу "Наша Ніва"
В свою очередь размещение запрещенной информации стало поводом ограничить доступ к ресурсу "Наша Ніва". Об этом на неделе официально сообщило Министерство информации. Известно, что мониторинг портала вела Генеральная прокуратура. Было установлено распространение фактов, запрещенных пунктом 1 статьи 38 закона "О средствах массовой информации".
В настоящий момент СК продолжает следственные действия с участием главного редактора издания "Наша Ніва" Егора Мартиновича вместе с еще тремя фигурантами. Все они проходят по делу о массовых беспорядках в прошлом году в Минске. По информации Следственного комитета, сейчас Егор Мартинович находится в ИВС на Окрестина.
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В нашей стране продолжается полномасштабная работа по установлению лиц, подписанных на деструктивные чаты. Спецоперация проводится в отношении субъектов,...
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