А. Швед о том, какие вопросы есть у белорусской Генпрокуратуры к экс-президенту Литвы В. Адамкусу

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На этой неделе Константиновский дворец в Стрельне (это недалеко от Санкт-Петербурга) собрал блюстителей закона из десятка стран. Руководители генеральных прокуратур европейских государств обсудили важные темы - от борьбы с киберпреступлениями до проблем нелегальной миграции. От нашей страны с докладом выступил Генеральный прокурор Андрей Швед. Тема выступления непростая, очень актуальная. Особенно сейчас, когда наша страна сталкивается с неприкрытым внешним вмешательством со стороны некоторых европейских государств.



Почему тема геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны сегодня приобретает особое значение? Какие вопросы есть у нашей Генпрокуратуры к экс-президенту Литвы Валдасу Адамкусу? И как прокуратуры Беларуси и России будут сотрудничать в предотвращении киберпреступлений. Эксклюзивное интервью Андрея Шведа прямо сейчас.