Страшны ли санкции для белорусского бизнеса и как их воспринимают обычные люди

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Как бы коллективный Запад ни мечтал лишить Беларусь самостоятельности, территорию сделать сырьевым придатком, а людей в прямом смысле сделать рабами, уже очевидно - ничего не выйдет. Беларусь и белорусы готовы к борьбе и готовы отстаивать свои национальные интересы.



Европейские санкции - это фактически карательная операция на современный манер



Если вспомнить, что последний пакет санкций ввели в день нападения фашистской Германии на Беларусь - в тот же день, но спустя 80 лет - то, знаете, по-другому такие ограничения не воспринимаются.







Безусловно, все санкции направлены прежде всего против обычных людей. Логика тех, кто отстаивает и вводит санкции такая: довести предприятия до банкротства, там перестанут платить людям зарплату, а те в свою очередь начнут выходить на улицы, как в 1990-е. В такой ситуации западные чиновники и бизнесмены смогут дешево скупить белорусские предприятия. После какие-то из них закроют, чтобы спокойно ликвидировать конкурентов. И это не выдуманная история. Это все - жизнь, это уже бывало. Возьмите ту же Украину, Литву и не только. Рэкет со стороны крупных корпораций совместно с ЕС и США распространен во всем мире. А почему? Потому что однажды они решили, что им можно все. Но Беларусь готова к вызову и работе с альтернативными рынками.



Ксения Лебедева расскажет, действительно ли так страшны санкции для белорусского бизнеса и как воспринимают их обычные люди.



Санкции санкциями, но отгрузка товара в Евросоюз и США - по расписанию



Бобруйские предприятия подтвердили - работаем по плану, контракты все в силе. При этом готовятся новые договоры, альтернативные, для рынков, которые не ставят палки в колеса белорусскому бизнесу.







ОАО "ФанДОК" - старейшее предприятие деревообрабатывающей отрасли в Беларуси





Спроси и цена на дерево растет

На данный момент Бобруйскагромаш экспортирует 80 % продукции

Спустя более чем 90 лет по-прежнему главным остается производство фанеры. Кроме этого специализируются на изделиях из массива - Евросоюз, кстати, активно покупает. Предприятие постоянно модернизируется, что позволило за последние четыре года утроить объемы производства. Так, почти 90 % продукции сегодня экспортируется в Россию, Германию, Болгарию, Швецию и США. География поставок - 38 стран.Тамара Николаевна - старожил, работает на этом предприятии 45 лет. Видела, как оно развивалось. И с гордостью рассказывает о последней модернизации и не только. Слова Тамары Николаевны это как подтверждение, что человек, который сам в ответе за свою жизнь, обычный труженик, понимает, что если то, что он производит, перестанут покупать, его жизнь от этого лучше не станет. А ждать от Запада подачек никто не умеет и не хочет, потому что им белорусы не верят. Зато верят Президенту - Александр Григорьевич за много лет подтвердил, что говоря о развитии Беларуси на первом плане всегда было благополучие людей.Говоря про рынок деревообработки - спрос на дерево растет, а значит, и цена. США и ЕС как изголодавшиеся ищут новые рынки для покупки древесины, продукции из нее, к этому хотят экологичное сырье - Беларусь подходит по всем критериям. Сказать сейчас нет взаимоотношениям? Ну если только сама Меркель взведет курок на европейский бизнес. Ведь жесткие ограничения не работают в одну сторону. Такие настроения сегодня на всех предприятиях Беларуси - никто не бьется в истерике, потому что все знают, как жить дальше - над диверсификацией рынков работают не первый год. Это касается и Бобруйскагромаша.Контракты подтвердили с заказчиками из 20 стран, сегодня продолжают работать над диверсификацией. Что касается обязательств перед партнерами, подчеркнули, что нет никаких препятствий для их выполнения.Из них 60 % - в Россию, хорошую долю покупает Казахстан. Уже отгрузили в Турцию, в списке покупателей есть даже Мадагаскар. А вот на Бобруйском заводе растительных масел к сезону заготовки овощей готовы. К сезону санкций - тоже. Часть бутилированного масла, которое производит завод, предназначена для Беларуси, часть - для России, немного Украина берет. Но это не все.Так что, на любое действие есть противодействие. И сколько бы еврочиновники не раскручивали клубок санкций - конечно, нам это неприятно, конечно, это доставит нам некоторые хлопоты. Но подумайте в том числе о своем бизнесе, если наш не жалко, не жалко прежде всего людей, которые работают на белорусских предприятиях. Мы понимаем, что это война - информационная, экономическая. Но смотрите, чтобы бумерангом не вернулось.