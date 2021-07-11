Александрия в очередной раз собрала друзей - к празднику присоединился Президент Беларуси

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В Год народного единства о единстве славян, о нашей общей истории и традициях, о незыблемости единства белорусов много говорили накануне в Александрии. Гостеприимная могилевская земля в 12-й раз собрала друзей. К празднику присоединился и Президент.



Шкловский район - место не просто живописное. Это место с особым смыслом, разговор здесь всегда по душам. Не будучи никогда ни рабами, ни агрессорами, мы всегда старались сохранить мир и согласие с ближайшими соседями. Вместе с тем стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием предков, заметил Александр Лукашенко.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы и сегодня стараемся следовать этим традициям. Отсюда вся наша политика. Мы не претендуем на чужие земли. Мы не хотим досаждать нашим соседям и дальним народам. Мы хотим жить в мире и согласии со всеми.



Он еще раз акцентировал внимание на тезисе: белорусы никогда не были рабами или рабовладельцами.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот поэтому мы и не можем сегодня позволить себе, чтобы о нас думали, что мы стали рабами. Тем более мы не можем позволить себе быть этими рабами. Мы - народ. Народ, который впервые за сотни лет построил свое независимое и суверенное государство, которое всегда отличается от других своим характером, своими нравами и традициями. Мы - белорусы, которым присущи все национальные черты как народа. Они оттуда, из глубины. Это не я их выдумал. Республиканский праздник неслучайно называют "Александрия собирает друзей": "Это тоже исконная традиция - делиться радостью с теми, кто приходит в наш дом делиться миром и добром. И мы, белорусы, всегда готовы принять в свою большую семью всех, кому близки наши ценности и жизненный уклад, наша историческая память.



Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси. А история купальской ночи в Александрии не прерывалась, невзирая на пандемию или внешние политические разногласия. Не стал исключением и 2021. Президент поблагодарил тех, кто делает этот самобытный фестиваль, мастеров, которые своими золотыми руками продолжают традиции, а также артистов. С большой сцены звучат известные и всеми любимые композиции.









Символ этого года - рушник единства. Вместе Беларусь, Россия, Украина. Праздник в Александрии соединяет времена, поколения и народы. И напоминает всем нам о ценности любви, дружбы и согласия.