Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 10-11 июля

Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил, посещая республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием предков, заявил Президент.





Исполнитель Сергей Пархоменко, более известный как Серега, во время республиканского праздника "Купалье" в агрогородке Александрия Шкловского района проверил на крепость рукопожатие Президента Беларуси Александра Лукашенко.





Широкая ярмарка, шедевры ручной работы, много музыки и веселья - "Купалье" в Александрии .





Победителями республиканского проекта "Властелин села" стали представители Могилевской области.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников Госавтоинспекции МВД с 85-летием службы . Видеообращение главы государства было показано в центре Минска на праздничном мероприятии по этому поводу.





Республиканский праздник к 85-летию ГАИ прошел в семи городах Беларуси.

Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов налоговых органов Беларуси с профессиональным праздником.

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение , которым утверждено решение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства.





Министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT рассказал об отношении Минска к решению Литвы построить стену на границе для защиты от мигрантов.

Более 4 тыс. человек допрошено о геноциде белорусского населения в годы Великой отечественной войны. Об этом сказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.





Андрей Швед. Фото Генеральной прокуратуры

Беларуси и России необходимо развивать промкооперацию для импортозамещения. Об этом сказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

КОММЕНТАРИЙ: Спутник без виз . Готовы ли медучреждения к приему иностранных пациентов

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1020 пациентов с COVID-19 , выписаны 1220.





Более 900 абитуриентов зарегистрировались для прохождения ЦТ в резервные дни .

РЕПОРТАЖ: Воскрешение деда Талаша

ФОТОФАКТ: Городской пикник Vulitsa Ezha в Ботаническом саду





Санэпидслужба обновила перечень зон отдыха , где запрещено или ограничено купание.

Июль снова задал жару: как избежать перегрева - рекомендации.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 июля

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Тематическая выставка "Земля: одна планета на всех", посвященная Всемирному дню окружающей среды, пройдет по 13 июля в Национальной библиотеке Беларуси.

Выставка "Незабываемое: спектакли и фильмы о войне", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, пройдет по 15 сентября в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 июля

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80 лет назад родился Андросик Андрей Федорович, белорусский режиссер. В 1965 году окончил Белорусский театрально-художественный институт, в 1972 году Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. С 1971 года режиссер Национального академического театра им.Я.Купалы, с 1995 года художественный руководитель Белорусского республиканского ТЮЗа. Среди значительных постановок: "Последний журавль" А.Дударева и А.Жука, "Комедия" В.Рудова, "Полочанка" А.Дударева и др. Умер в 2003 году.

70 лет назад родилась Кавалерова Вера Ильинична (г.Минск), актриса, заслуженная артистка Беларуси (1991). С 1970 года работает в Белорусском республиканском театре юного зрителя (в 1978-1984 годах во Львовском русском драматическом театре). Актриса амплуа травести. Мастерство перевоплощения, темперамент характерны для ролей подростков, молодых героинь, сказочных персонажей: Миколка ("Миколка-паровоз" М.Лынькова), Элен ("Создательница чуда" У.Гибсона), Катеринка, Зоська ("Почему же мне не петь, почему же не гудеть..." Я.Купалы и М.Чарота) и др.

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