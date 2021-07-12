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Ищете недвижимость премиум-класса? Покупайте квартиру в полностью готовом доме "Варшава" в Minsk World!
12.07.2021 09:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Хватит сомневаться! После 31 августа цены вырастут, и вы упустите свою выгоду!
Новый готовый дом
Близость метро, насыщенная социальная инфраструктура и высокий уровень благоустроенности привлекают внимание потенциальных жильцов, среди которых можете оказаться и вы!
Кроме того, покупка квартиры в полностью готовом доме
Только этим летом стать обладателем квартиры в элитном районе можно ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ. Осенью стоимость квадратного метра вырастет, и вы не успеете осуществить свою задумку!
Необходимую информацию вы получите по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Продажи дома стартовали 8 июля и всё это время в новостройке – настоящий ажиотаж! Десятки клиентов уже посетили вечерний коктейль, изучили квартиры и пообщались с менеджерами. Поторопитесь! Квартиру вашей мечты может купить кто-то другой!
Гости коктейльной вечеринки в доме "Варшава"
Уже в лобби можно почувствовать себя как дома
Несколько дней в новостройке - ажиотаж
Например, Владимир приехал в дом
Владимир выбирает квартиру для дочери
"Здесь много свободного пространства, хорошие виды. Это один из самых красивых районов Минска. Некоторые архитектурные решения действительно украшают город", - уверен он.
Подъезд новостройки напомнил Владимиру подъезды домов в Барселоне.
"Конечно, это не идёт ни в какое сравнение с застройкой 80-ых годов Минска", - добавил он.
В том, что подъезд дома
"Этот район рекомендовали друзья. Квартиры хорошей планировки, приятные цены и отделка на высоком уровне", - поделился впечатлениями он.
Сергей выбирает квартиру для своей семьи
Квартал
Рядом с кварталом "Центральная Европа" появится Деловой квартал МФЦ
Через дорогу запроектирован шикарный парк
Важно отметить, что в отличие от жизни в центре любой столицы, где шумно и многолюдно, здесь будет тихо и спокойно. Здесь низкая плотность застройки, парковки вынесены на периферию квартала, транзитное движение транспорта полностью исключено. Остановки наземного транспорта расположены по периметру.
Дом
Яркая новостройка привлекает внимание
Можно купить квартиру с отдельным входом и наслаждаться уединением
Вы можете выбрать квартиру на этаже и тогда станете обладателем жилья с отдельными входами и террасами, которые можно обустроить по собственному желанию.
Здесь уже есть детские и спортивные площадки
Проводить здесь время сможет каждый
"Изюминка" всех новостроек многофункционального комплекса
Площадь квартир в доме
В многофункциональном комплексе
Так дом выглядит в реальности (слева) и на рендерах (справа)
Чтобы купить квартиру в готовом доме
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Многофункциональный комплекс
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Ищете недвижимость премиум-класса? Покупайте квартиру в полностью готовом доме "Варшава" в Minsk World!
Новый готовый дом "Варшава" в многофункциональном комплексе Minsk World – мечта для тех, кто желает жить красиво! Это самый престижный район комплекса, который сочетает...
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