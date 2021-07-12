Источник материала: БелТА

Хватит сомневаться! После 31 августа цены вырастут, и вы упустите свою выгоду!

Новый готовый дом "Варшава" в многофункциональном комплексе Minsk World – мечта для тех, кто желает жить красиво! Это самый престижный район комплекса, который сочетает в себе все характеристики элитной недвижимости.

Близость метро, насыщенная социальная инфраструктура и высокий уровень благоустроенности привлекают внимание потенциальных жильцов, среди которых можете оказаться и вы!

Кроме того, покупка квартиры в полностью готовом доме "Варшава" - это возможность быстро заселиться в новую квартиру. Вам не придётся ждать завершения строительства, просто подписывайте договор и начинайте ремонт!

Только этим летом стать обладателем квартиры в элитном районе можно ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ. Осенью стоимость квадратного метра вырастет, и вы не успеете осуществить свою задумку!

Необходимую информацию вы получите по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Продажи дома стартовали 8 июля и всё это время в новостройке – настоящий ажиотаж! Десятки клиентов уже посетили вечерний коктейль, изучили квартиры и пообщались с менеджерами. Поторопитесь! Квартиру вашей мечты может купить кто-то другой!





Гости коктейльной вечеринки в доме "Варшава"





Уже в лобби можно почувствовать себя как дома





Несколько дней в новостройке - ажиотаж

Например, Владимир приехал в дом "Варшава" вместе с дочерью, чтобы посмотреть квартиру, которую она здесь выбрала. Мужчине понравилось расположение дома и небольшая плотность застройки.





Владимир выбирает квартиру для дочери

"Здесь много свободного пространства, хорошие виды. Это один из самых красивых районов Минска. Некоторые архитектурные решения действительно украшают город", - уверен он.

Подъезд новостройки напомнил Владимиру подъезды домов в Барселоне.

"Конечно, это не идёт ни в какое сравнение с застройкой 80-ых годов Минска", - добавил он.

В том, что подъезд дома "Варшава" соответствует европейским стандартам уверен и Сергей. Он приехал, чтобы посмотреть две понравившиеся квартиры и определиться с выбором.

"Этот район рекомендовали друзья. Квартиры хорошей планировки, приятные цены и отделка на высоком уровне", - поделился впечатлениями он.





Сергей выбирает квартиру для своей семьи

Квартал "Центральная Европа" - идеальное место для тех, кто хочет оставаться в эпицентре городской жизни. Все самые важные объекты комплекса Minsk World запроектированы через дорогу – Деловой квартал МФЦ, торгово-развлекательный центр Mara Mall и большой городской парк. В пяти минутах ходьбы строится станция метро "Аэродромная", в пешей доступности уже работает станция "Ковальская Слобода", а школы и детские сады будут в соседних кварталах.





Рядом с кварталом "Центральная Европа" появится Деловой квартал МФЦ





Через дорогу запроектирован шикарный парк

Важно отметить, что в отличие от жизни в центре любой столицы, где шумно и многолюдно, здесь будет тихо и спокойно. Здесь низкая плотность застройки, парковки вынесены на периферию квартала, транзитное движение транспорта полностью исключено. Остановки наземного транспорта расположены по периметру.

Дом "Варшава" – идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт европейского уровня, здесь ваша жизнь будет благоустроенной, уютной и по-настоящему качественной.





Яркая новостройка привлекает внимание





Можно купить квартиру с отдельным входом и наслаждаться уединением

Вы можете выбрать квартиру на этаже и тогда станете обладателем жилья с отдельными входами и террасами, которые можно обустроить по собственному желанию.





Здесь уже есть детские и спортивные площадки





Проводить здесь время сможет каждый

"Изюминка" всех новостроек многофункционального комплекса Minsk World – дизайнерские лобби с зоной отдыха, местом для консьержа и туалетной комнатой. Дом "Варшава" не станет исключением. Здесь вы можете встречать гостей, общаться с соседями или просто отдыхать, наслаждаясь стильным дизайном интерьера. Его разработала команда застройщика Dana Interiors . Все клиенты Minsk World могут получить от них бесплатную первичную консультацию и скидку на разработку дизайн-проекта квартиры.

Площадь квартир в доме "Варшава" варьируется от 30 до 74 квадратных метров, высота потолков – 2,7-3 метра. Свободные планировки дают простор вашей фантазии, а панорамные окна дополнят любую дизайнерскую идею.

В многофункциональном комплексе Minsk World можно выбрать квартиру на любой вкус и кошелёк. Кварталы и дома создаются таким образом, чтобы удовлетворить предпочтения даже самых взыскательных клиентов.





Так дом выглядит в реальности (слева) и на рендерах (справа)

Чтобы купить квартиру в готовом доме "Варшава" квартала "Центральная Европа" , обращайтесь в наши офисы в Минске рядом со станцией метро "Восток" по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

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Многофункциональный комплекс Minsk World – выбор на все времена!

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