12 июля день памяти апостолов Петра и Павла: история и смысл праздника

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник в честь святых первоверховных апостолов отмечается православными верующими 12 июля. В этот день завершается многодневный пост. Церковь установила эту памятную дату в честь апостолов Петра и Павла, которые распространили христианство по всему миру.

Первоверховные апостолы





Оба апостола приняли мученическую смерть. Судьбы их при этом были абсолютно разными. Так, Петр был обычным рыбаком, именно он первым увидел во Христе Мессию. Господь нарек ему имя Петр, которое переводится как "камень" и сказал: "На сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её" (Мф. 16:18).

Как известно из Священного Писания, Петр трижды отрекался от Христа, когда Того взяли под стражу. Позже он оплакивал свой поступок и стремился искупить вину. Церковное предание гласит, что апостол посетил с проповедью берега Средиземного моря, побывал в Антиохии, Египте, Малой Азии, Греции, Риме, Британии, Испании и Карфагене. Он принял мученическую кончину в Риме в 67 году. Апостола распяли вниз головой.





Павел же не был среди учеников Иисуса во время Его земной жизни. Наоборот, он являлся гонителем христиан и носил имя Савл. Будущий апостол, в отличие от Петра, получил хорошее образование и даже имел права римского гражданина (что было почетно в те времена).

Господь призвал Павла к служению в тот момент, когда он направлялся в Дамаск, чтобы уничтожать там христианство. Библия повествует, что Павел услышал глас Божий, открывший ему, что Христос есть Господь. После этого он ослеп и прозрел лишь после крещения.

Иудеи, возмущенные обращением апостола в христианство, решили убить Павла и тот был вынужден бежать в Иерусалим. Там он и познакомился с остальными апостолами. Позже он стал много путешествовать с проповедью и принял мученическую смерть в 67 году.

Как сегодня верующие отмечают этот день





Праздник Петра и Павла известен с давних времен. Еще в 324 году, во времена правления императора Константина, в честь апостолов были построены первые храмы. А вот для славян этот праздник стал одним из любимых сразу после Крещения Руси.

Сегодня верующие обращаются к апостолам с разными прошениями, а в день их памяти приходят в храм для торжественного богослужения.

Фото из открытых источников

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