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Совершенствование законодательства о садоводческих товариществах продолжается в Палате представителей

12.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возможность перевода садовых домиков в категорию жилых, регулирование вопроса с оплатой членских взносов. Совершенствование законодательства о садоводческих товариществах продолжается в Палате представителей. Тема обширная, создана специальная межведомственная группа, задача - выявить юридические пробелы.

 

В Беларуси около 5 тысяч садоводческих товариществ, объединяющих более полумиллиона садоводов


Правовые акты, регулирующие их взаимоотношения, устарели, что стало причиной затяжных спорных ситуаций. 


Юрий Чеботарь,  первый замминистра экономики Беларуси: 

Министерство экономики выступило с инициативой проекта указа, который был вынесен на общественное обсуждение. Проект указа вызвал большой интерес у граждан к нашим инициативам и новшествам. Наша инициатива, например, по переводу садовых домиков в жилые дома, очень всех заинтересовала. Особенно в пригородных городах, когда появится возможность проживать и регистрироваться в садоводческих товариществах. Это было воспринято населением положительно.

Леонид Брич,  председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:


Сегодня мы хотим этими новациями дать импульс изменению в законодательстве о деятельности садоводческих товариществ. Эти изменения не решат коренные вопросы. Достаточно большой пласт проблемных вопросов в проведении собраний, уплате членских взносов, в управлении садоводческим товариществом. Все эти моменты будем стараться отрегулировать в последующих нормативных документах.


Не менее важный вопрос - возможность трансформации садоводческих товариществ в населенные пункты. Такой запрос сегодня тоже наблюдается,  при обсуждении важно услышать мнения всех заинтересованных.



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Возможность перевода садовых домиков в категорию жилых, регулирование вопроса с оплатой членских взносов. Совершенствование законодательства о садоводческих...
 
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