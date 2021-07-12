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Возможность перевода садовых домиков в категорию жилых, регулирование вопроса с оплатой членских взносов. Совершенствование законодательства о садоводческих товариществах продолжается в Палате представителей. Тема обширная, создана специальная межведомственная группа, задача - выявить юридические пробелы.

В Беларуси около 5 тысяч садоводческих товариществ, объединяющих более полумиллиона садоводов





Правовые акты, регулирующие их взаимоотношения, устарели, что стало причиной затяжных спорных ситуаций.





Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси:



Министерство экономики выступило с инициативой проекта указа, который был вынесен на общественное обсуждение. Проект указа вызвал большой интерес у граждан к нашим инициативам и новшествам. Наша инициатива, например, по переводу садовых домиков в жилые дома, очень всех заинтересовала. Особенно в пригородных городах, когда появится возможность проживать и регистрироваться в садоводческих товариществах. Это было воспринято населением положительно.



Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:







Сегодня мы хотим этими новациями дать импульс изменению в законодательстве о деятельности садоводческих товариществ. Эти изменения не решат коренные вопросы. Достаточно большой пласт проблемных вопросов в проведении собраний, уплате членских взносов, в управлении садоводческим товариществом. Все эти моменты будем стараться отрегулировать в последующих нормативных документах.





Не менее важный вопрос - возможность трансформации садоводческих товариществ в населенные пункты. Такой запрос сегодня тоже наблюдается, при обсуждении важно услышать мнения всех заинтересованных.







