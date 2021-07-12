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Ожидаются участники из 30 стран

Ставка в этом сезоне на фестивальное движение. В июле в Беларуси сразу несколько масштабных событий: в минувшие выходные друзей приглашала Александрия, а уже буквально через считанные дни начнется. Международный фестиваль с нетерпением ждет гостей и готов распахнуть двери.А это значит, бренд страны поддерживается не только самими белорусами.Под надежной защитой и наше историко-культурное наследие. Не поставлены на паузу госпрограммы, связанные с реставрацией и работами по поддержанию объектов особой категории и значения. Десятки исторических жемчужин страны готовятся к своему возрождению. И это государственный приоритет.