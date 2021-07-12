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А. Маркевич: К "Славянскому базару в Витебске" все готово
12.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ставка в этом сезоне на фестивальное движение. В июле в Беларуси сразу несколько масштабных событий: в минувшие выходные друзей приглашала Александрия, а уже буквально через считанные дни начнется
Ожидаются участники из 30 стран
А это значит, бренд страны поддерживается не только самими белорусами.
Под надежной защитой и наше историко-культурное наследие. Не поставлены на паузу госпрограммы, связанные с реставрацией и работами по поддержанию объектов особой категории и значения. Десятки исторических жемчужин страны готовятся к своему возрождению. И это государственный приоритет.
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Ставка в этом сезоне на фестивальное движение. В июле в Беларуси сразу несколько масштабных событий: в минувшие выходные друзей приглашала Александрия, а уже...
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