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А. Маркевич: К "Славянскому базару в Витебске" все готово

12.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


Ставка в этом сезоне  на фестивальное движение. В июле в Беларуси  сразу несколько масштабных событий: в минувшие выходные друзей приглашала Александрия, а уже буквально через считанные дни  начнется "Славянский базар". Международный фестиваль с нетерпением ждет гостей и готов распахнуть двери.

Ожидаются участники из 30 стран

А это значит,  бренд страны поддерживается не только самими белорусами. 

Под надежной защитой и наше историко-культурное наследие. Не поставлены на паузу госпрограммы, связанные с реставрацией и работами по поддержанию объектов особой категории и значения. Десятки исторических жемчужин страны готовятся к своему возрождению. И это государственный приоритет.


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Ставка в этом сезоне  на фестивальное движение. В июле в Беларуси  сразу несколько масштабных событий: в минувшие выходные друзей приглашала Александрия, а уже...
 
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