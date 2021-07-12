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Самые громкие фейки, провокации и скандалы лета в "Понятной политике" сегодня после "Панорамы"

12.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


Продажный Белсат и откровенная ложь Варшавы. Майданная демократия Украины и откровения западных марионеток в литовском правительстве. А также преследование журналистов и политических оппонентов в США. 

В "Понятной политике" собрали самые громкие фейки, провокации и скандалы лета. Обсудим сегодня после "Панорамы" все самые яркие события, чтобы было понятно. Только факты - выводы делать вам.




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Продажный Белсат и откровенная ложь Варшавы. Майданная демократия Украины и откровения западных марионеток в литовском правительстве. А также преследование...
 
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