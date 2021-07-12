А. Швед: На самом деле идет война, гибридная война. Цель одна - уничтожить наше государство

Источник материала: БT

На самом деле идет война, гибридная война. Цель одна - уничтожить наше государство. Отрезать язык, убить лидера государства, убить должностных лиц. Они об этом сами открыто говорят. Мы придем к власти и будем убивать. Будем вырезать целые группы. А что это, как не нацизм и геноцид. Вот проводите параллели. По сути, это тот же самый нацизм. И поэтому они хотят, исказив историю, как бы мы делаем все правильно. Идет попытка скрыть их сущность настоящую, античеловеческую, антигуманную, связанную только с тем, что кроме насилия, кроме крови, лжи и других действий, которые с юридической точки зрения можно определять как экстремизм, на большее они не способны.

Беларусь и России объединяют героические страницы Великой Отечественной войны. И память эта священна. К сожалению, все чаще слышны призывы переписать историю, подать ее под другим ракурсом. Причем доходит до абсурда. Красную Армию в некоторых европейских странах показывают не как освободителя, а как захватчика. Мода на искажение военной истории - это элемент гибридной войны, один из методов цветных революций.Главная цель - в глазах общества исказить, очернить и переврать правду о Великой Победе, чтобы оправдать свои экстремистские действия. Таким мнениемподелился Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.