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В Беларуси более 900 абитуриентов зарегистрировались для прохождения ЦТ в резервные
12.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Для прохождения централизованного тестирования в резервные дни зарегистрировались более 900 абитуриентов. В каждой области определен пункт регистрации. Всего их 6 по стране. К сдаче в резервные дни допускаются абитуриенты, которые по уважительной причине не смогли присутствовать в основной день.
Даты резервных дней: 14 и 16 июля - белорусский и русский языки, 14 и 18 июля остальные предметы
Начинается испытание, как и в основные дни, в 11:00. Напомним, сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто будет сдавать ЦТ в резервные дни, - с 23 июля.
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Для прохождения централизованного тестирования в резервные дни зарегистрировались более 900 абитуриентов. В каждой области определен пункт регистрации. Всего их 6...
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