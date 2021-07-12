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В Беларуси более 900 абитуриентов зарегистрировались для прохождения ЦТ в резервные

12.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


Для прохождения централизованного тестирования в резервные дни зарегистрировались более 900 абитуриентов. В каждой области определен пункт регистрации. Всего их 6 по стране. К сдаче в резервные дни допускаются абитуриенты, которые по уважительной причине не смогли присутствовать в основной день.

Даты резервных дней: 14 и 16 июля - белорусский и русский языки, 14 и 18 июля остальные предметы
Начинается испытание, как и в основные дни, в 11:00. Напомним, сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто будет сдавать ЦТ в резервные дни, - с 23 июля.

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Для прохождения централизованного тестирования в резервные дни зарегистрировались более 900 абитуриентов. В каждой области определен пункт регистрации. Всего их 6...
 
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