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Макей о закрытии границы с Украиной: для бизнеса, туризма, перемещения граждан препятствий нет
12.07.2021 10:49 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
"Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место последние дни (а здесь от фактов никуда не уйти), я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", - сказал министр.
"Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - подчеркнул Владимир Макей.
Как сообщалось БЕЛТА, 2 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной: "Что поражает: огромное количество (о чем я говорил еще в прошлом году, многие мне не верили) оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной".
Глава государства уточнил, что в Беларусь смогут въехать только мирные граждане. "Всех остальных в плен брать не будем", - предупредил он.-0-
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"Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается...
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