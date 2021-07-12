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Макей о возможности прямого авиарейса в Крым: надо смотреть экономику

12.07.2021 10:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT ответил на вопрос о перспективах открытия прямого авиарейса в Крым, сообщает БЕЛТА.

"Крым - это действительно прекрасная территория. Прекрасное место для отдыха. И белорусы в свое время и сейчас ездили и продолжают ездить в Крым. И сейчас запрета на поездки не существует. Понятно, что с учетом вот этой ситуации каждый принимает решение для себя. Как вы знаете, у нас там есть и санатории в Мисхоре, куда активно приезжают не только граждане Беларуси, но и граждане России. Поэтому в целом как таковых запретов не существует. Но, что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято", - заявил министр.

По его словам, в данной ситуации необходимо учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси. "Надо посмотреть. Я еще раз говорю, что если с точки зрения экономической это будет выгодно, то я думаю, что решение соответствующее может быть принято", - добавил глава белорусского внешнеполитического ведомства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По его словам, в данной ситуации необходимо учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к...
 
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