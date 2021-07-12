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Twitter заблокировал новый аккаунт находящегося под домашним арестом Протасевича
12.07.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Новый Twitter-аккаунт основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича, который сейчас находится под домашним арестом, заблокирован.
«Действие учетной записи приостановлено», -
Отмечается, что Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила социальной сети. Возможно, новый аккаунт Протасевича заблокирован из-за большого количества жалоб пользователей.
«Чтобы достичь баланса между разрешением выражать различные мнения на платформе и защитой пользователей, мы применяем политики, когда получаем жалобы на оскорбительное поведение, направленное против отдельного лица или группы лиц», - пишут создатели Twitter в правилах пользования соцсети.
Напомним, 7 июля Роман Протасевич создал новую страничку в Twitter и заявил, что будет вести ее «без присмотра». Он отметил, что не может продолжать вести старый аккаунт, предположив, что он заблокирован. В первом посте в своем новом Twitter Протасевич
Подписчики начали задавать арестованному вопросы, как и где он отбывает домашний арест, а также где находится его девушка София Сапега. Ответы на эти вопросы Роман Протасевич
Роман Протасевич и София Сапега были
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Новый Twitter-аккаунт основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича, который сейчас находится под домашним арестом, заблокирован.
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