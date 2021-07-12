Twitter заблокировал новый аккаунт находящегося под домашним арестом Протасевича

Новый Twitter-аккаунт основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича, который сейчас находится под домашним арестом, заблокирован.

«Действие учетной записи приостановлено», - говорится на его старице в соцсети.

Отмечается, что Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила социальной сети. Возможно, новый аккаунт Протасевича заблокирован из-за большого количества жалоб пользователей.

«Чтобы достичь баланса между разрешением выражать различные мнения на платформе и защитой пользователей, мы применяем политики, когда получаем жалобы на оскорбительное поведение, направленное против отдельного лица или группы лиц», - пишут создатели Twitter в правилах пользования соцсети.

Напомним, 7 июля Роман Протасевич создал новую страничку в Twitter и заявил, что будет вести ее «без присмотра». Он отметил, что не может продолжать вести старый аккаунт, предположив, что он заблокирован. В первом посте в своем новом Twitter Протасевич сказал , что потихонечку возвращается в жизнь в интернете.

Подписчики начали задавать арестованному вопросы, как и где он отбывает домашний арест, а также где находится его девушка София Сапега. Ответы на эти вопросы Роман Протасевич давал на своей странице.