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Twitter заблокировал новый аккаунт находящегося под домашним арестом Протасевича

12.07.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новый Twitter-аккаунт основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича, который сейчас находится под домашним арестом, заблокирован.

«Действие учетной записи приостановлено», - говорится на его старице в соцсети.

Отмечается, что Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила социальной сети. Возможно, новый аккаунт Протасевича заблокирован из-за большого количества жалоб пользователей.

«Чтобы достичь баланса между разрешением выражать различные мнения на платформе и защитой пользователей, мы применяем политики, когда получаем жалобы на оскорбительное поведение, направленное против отдельного лица или группы лиц», - пишут создатели Twitter в правилах пользования соцсети.

Напомним, 7 июля Роман Протасевич создал новую страничку в Twitter и заявил, что будет вести ее «без присмотра». Он отметил, что не может продолжать вести старый аккаунт, предположив, что он заблокирован. В первом посте в своем новом Twitter Протасевич сказал, что потихонечку возвращается в жизнь в интернете.

Подписчики начали задавать арестованному вопросы, как и где он отбывает домашний арест, а также где находится его девушка София Сапега. Ответы на эти вопросы Роман Протасевич давал на своей странице.

Роман Протасевич и София Сапега были задержаны во время принудительной посадки рейса Ryanair в Минске. Данный инцидент перерос в международный скандал, а в отношении Беларуси были введены санкции.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый Twitter-аккаунт основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича, который сейчас находится под домашним арестом, заблокирован.
 
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