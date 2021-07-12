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Подведены итоги контрольного занятия по тактико-специальной подготовке войск связи

12.07.2021 11:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги контрольного занятия по тактико-специальной подготовке, которое прошло под руководством начальника связи Вооруженных Сил генерал-майора Олега Мищенко. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Специалисты связи Западного оперативного командования выполняли задачи на 230-м общевойсковом полигоне. Занятие стало важным этапом подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021".

"Отработаны нормативы по развертыванию узлов связи пунктов управления ЗОК и подчиненных оперативному командованию соединений и воинских частей, линий связи, вопросы организации охраны и обороны, маскировки мест развертывания узлов связи и другие. Были широко задействованы новые современные образцы вооружения, недавно поступившие в войска связи: комбинированные радиостанции Р-186 "Богатырь", Р-186Д "Дракон" и комплексные аппаратные связи П-240МБ "Кайман-КАС", радиорелейные станции Р‑414МБРП "Сосна-2". Специалисты подразделений связи, которые получили и освоили эти новые образцы вооружения, продемонстрировали готовность к выполнению задач", - рассказал начальник связи - начальник отдела связи штаба Западного оперативного командования подполковник Станислав Захаревский.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги контрольного занятия по тактико-специальной подготовке, которое прошло под руководством...
 
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