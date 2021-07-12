МЧС предлагает обсудить правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям "Об утверждении правил по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проект подготовлен с целью комплексной переработки правил по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 22 ноября 2013 года №55, в связи с изменением законодательства в области промышленной безопасности и с учетом практики их применения.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 июля.-0-