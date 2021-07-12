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До +36°С ожидается в Беларуси 13 июля

12.07.2021 12:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 36 градусов жары ожидается в Беларуси 13 июля, объявлен желтый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 13 июля, ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет восточный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 16-22 градуса, местами - плюс 13-15. Днем воздух прогреется до плюс 29-34, в отдельных районах столбик термометра поднимется до плюс 35-36 градусов.

В среду и четверг в Беларуси также сохранится жаркая погода.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха в ночные часы составит плюс 16-22 градуса, местами - плюс 13-15. Днем воздух прогреется до плюс 29-34, в отдельных районах столбик термометра...
 
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