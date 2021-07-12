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До +36°С ожидается в Беларуси 13 июля
12.07.2021 12:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 36 градусов жары ожидается
Во вторник, 13 июля, ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет восточный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 16-22 градуса, местами - плюс 13-15. Днем воздух прогреется до плюс 29-34, в отдельных районах столбик термометра поднимется до плюс 35-36 градусов.
В среду и четверг в Беларуси также сохранится жаркая погода.-0-
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Температура воздуха в ночные часы составит плюс 16-22 градуса, местами - плюс 13-15. Днем воздух прогреется до плюс 29-34, в отдельных районах столбик термометра...
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