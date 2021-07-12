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Жаркая погода сохранится в Беларуси на этой неделе
12.07.2021 12:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода сохранится в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Жаркая погода задержится на территории Беларуси до конца текущей недели, и в среднем по стране вторая декада июля окажется на 6 градусов выше климатической нормы. Вместе с тем не исключены локальные кратковременные грозовые дожди", - отметили синоптики.
Во вторник,
В среду, 14 июля, ночью по северо-западу, днем местами по стране прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 16-22, днем - плюс 29-34, в отдельных районах столбик термометра покажет 35-36 градусов тепла.
В четверг, 15 июля, местами по стране также возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет 17-22 градуса тепла. Днем воздух прогреется до плюс 29-34, а в отдельных районах - до плюс 35-36 градусов.
В пятницу, 16 июля, местами по стране ожидаются кратковременные дожди, возможно, прогремят грозы. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 17-22 градуса. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28-34, в отдельных районах - до плюс 35-36 градусов.-0-
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В среднем по стране вторая декада июля окажется на 6 градусов выше климатической нормы. Вместе с тем не исключены локальные кратковременные грозовые дожди", -...
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