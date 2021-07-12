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Е. Мураев: Избрание В. Зеленского президентом - большая ошибка для граждан Украины

12.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Избрание Владимира Зеленского президентом - большая ошибка для граждан Украины. Таким откровенным мнением в эфире украинского телеканала поделился экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Лидер партии "Наши" убежден, что важную роль в выборе главы государства  сыграл сериал "Слуга народа", с героем которого люди ассоциировали Зеленского. Но Василий Голобородько остался в кадре. В реальной жизни   Мураев призвал украинцев самостоятельно помогать друг другу, поскольку государство этого  делать не будет.


Евгений Мураев, лидер партии "Наши" (Украина):


Порошенко говорил, что Зеленский - это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: "Это облако в штанах". Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули.


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Избрание Владимира Зеленского президентом - большая ошибка для граждан Украины. Таким откровенным мнением в эфире украинского телеканала поделился экс-депутат...
 
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