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Е. Мураев: Избрание В. Зеленского президентом - большая ошибка для граждан Украины
12.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИзбрание Владимира Зеленского президентом - большая ошибка для граждан Украины. Таким откровенным мнением в эфире украинского телеканала поделился экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Лидер партии "Наши" убежден, что важную роль в выборе главы государства сыграл сериал "Слуга народа", с героем которого люди ассоциировали Зеленского. Но Василий Голобородько остался в кадре. В реальной жизни Мураев призвал украинцев самостоятельно помогать друг другу, поскольку государство этого делать не будет.
Евгений Мураев, лидер партии "Наши" (Украина):
Порошенко говорил, что Зеленский - это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: "Это облако в штанах". Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули.
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Избрание Владимира Зеленского президентом - большая ошибка для граждан Украины. Таким откровенным мнением в эфире украинского телеканала поделился экс-депутат...
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