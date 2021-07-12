|
Зарегистрированный Р. Протасевичем аккаунт в социальной сети Twitter заблокирован
12.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Бывший главред экстремистского телеграм-канала Роман Протасевич поскользнулся на западных стандартах демократии и свободы слова. Недавно зарегистрированный им аккаунт в социальной сети Twitter заблокирован. Тот случай, когда попал по ту сторону реальности, при которой в диктатуре дают возможность общаться с внешним миром, вот только демократия с этим не согласна.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший главред экстремистского телеграм-канала Роман Протасевич поскользнулся на западных стандартах демократии и свободы слова. Недавно зарегистрированный им...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)