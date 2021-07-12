Зарегистрированный Р. Протасевичем аккаунт в социальной сети Twitter заблокирован

Источник материала: БT

Бывший главред экстремистского телеграм-канала Роман Протасевич поскользнулся на западных стандартах демократии и свободы слова. Недавно зарегистрированный им аккаунт в социальной сети Twitter заблокирован. Тот случай, когда попал по ту сторону реальности, при которой в диктатуре дают возможность общаться с внешним миром, вот только демократия с этим не согласна.