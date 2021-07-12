Санэпидслужба Беларуси обновила перечень зон отдыха, где запрещено или ограничено купание

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Территориальные учреждения госсаннадзора на основании результатов лабораторного контроля внесли местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования предложения по запрещению или ограничению купания на некоторых объектах рекреации. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БелТА .





Купание для детей в Брестской области ограничено на центральном пляже озера Олтушское в деревне Олтуш Малоритского района, в Гомельской - на пляжах "Каскад-1" на ул. П. Бровки со стороны ул. Каменщикова в Гомеле и на водоеме в деревне Александровка Жлобинского района. В Минской области ограничения коснулись пляжной зоны водоема в деревне Саковичи Солигорского района, зон отдыха на реке Случь в районе 11-го городка на ул. Социалистической Слуцка и водохранилища Рудня в деревне Рудня Слуцкого района. В Могилевской области лучше не купаться на пляже на Днепре в деревне Полыковичи Могилевского района.







