Более 5 тыс. работников белорусских предприятий высказались против санкций - ФПБ

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 тыс. работников предприятий всех регионов страны и сфер экономики высказались против санкций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Людям очевидно, что санкции ЕС и США в первую очередь ударят по зарплатам, пенсиям, пособиям. Подобные дискриминационные меры абсолютно незаконны и нарушают одно из основополагающих прав человека - право на труд. Белорусы готовы защищать это право. Об этом они говорят с друзьями, в трудовых коллективах, семьях, высказывают свою позицию в социальных сетях. Площадкой, которая объединяет тех, кто устал молчать и готов отстаивать свою позицию, стала Федерация профсоюзов. На интернет-портале национального профцентра собраны тысячи мнений людей о санкционной политике коллективного Запада. Более 5 тыс. мнений людей объединены в более чем 30-часовой видеоролик, направленный сегодня политикам стран Евросоюза", - рассказали в ФПБ.

"Я мама и хочу, чтобы у меня была работа, чтобы я могла обеспечивать своих детей, а дети жили в спокойной стране", "Нам санкции не нужны!", "Призываем заниматься своими проблемами и не вмешиваться в дела нашей страны", "Я поддерживаю тысячи моих коллег, соотечественников. Хочу посмотреть в глаза тем, кто призывает из-за рубежа к санкциям, и спросить, как они будут смотреть в глаза своим соотечественникам, которые могут остаться без работы, детям, которые могут лишиться будущего", "Оставьте нас в покое! Дайте возможность спокойно работать!" - все это слова простых людей. Промышленность, энергетика, химическая отрасль, образование, здравоохранение, социальная и жилищно-коммунальная сферы, сельское и лесное хозяйство, связь, строительство, торговля, транспорт солидарно выступают против незаконных ограничительных мер, которые применяются к нашей стране.

"Это та правда, которую западные политики сегодня намеренно игнорируют и искажают. Это то, о чем они стараются умолчать и переврать. Они сегодня с высоких трибун заявляют, что якобы сами белорусы выступают за введение санкций, якобы все это делается в интересах белорусского народа. Это видео - четкий и понятный ответ на подобную ложь, - подчеркнули в Федерации профсоюзов. - Очевидно, что западные чиновники не собираются считаться с мнением людей. В феврале Федерация профсоюзов направила в их адрес более 1,130 млн подписей трудящихся против санкций. Но и сегодня внятного ответа на этот солидарный и коллективный запрос людей нет. Сейчас еврочиновники в своих беззаконных действиях по-прежнему прикрываются людьми - якобы разрушение нашей экономики в их интересах. Но они должны увидеть правду, которая останется в истории и будет свидетельством их незаконной и лицемерной политики".-0-

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