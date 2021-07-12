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Парламентские выборы в Молдове были открытыми и гласными - миссия СНГ

12.07.2021 12:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кишиневе состоялась итоговая пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ на выборах парламента Молдовы. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе миссии.

Глава миссии, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий отметил, что наблюдатели работали в Молдове свободно и независимо, соблюдая принцип невмешательства в избирательный процесс и уважая суверенитет государства.

По мнению наблюдателей, Центральная избирательная комиссия сделала все необходимое, чтобы выборы прошли на высоком организационном уровне. Была обеспечена возможность реализации конституционного права на участие в выборах гражданами Молдовы, проживающим на территории Приднестровья.

"Процедуры выдвижения и регистрации кандидатов прошли в соответствии с требованиями закона, избирателям в день голосования была предоставлена широкая возможность выбора", - подчеркнул Дмитрий Кобицкий.

В день выборов представители миссии посетили 452 избирательных участка. Наблюдатели работали в Кишиневе и других регионах республики, а также на зарубежных участках в Азербайджане, Беларуси, России, Греции, Израиле, Италии, Канаде, Бельгии, Великобритании, Испании, Нидерландах, Португалии, Болгарии, Румынии, Турции, Германии, Франции, Чехии и Японии.

По словам Дмитрия Кобицкого, штаб миссии получил информацию о рассмотрении жалоб, связанных с нарушениями законодательства о выборах. Наблюдатели сделали вывод, что заявления рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства. "Голосование проходило в спокойной обстановке", - отметил глава миссии наблюдателей от СНГ.

Члены мониторинговой группы присутствовали и при подсчете голосов. По их мнению, процедура отвечала требованиям закона.

Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов.

"Миссия приходит к выводу, что выборы 11 июля проведены в соответствии с Конституцией и Кодексом о выборах Республики Молдова. Они были конкурентными, открытыми и гласными", - заявил Дмитрий Кобицкий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава миссии, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий отметил, что наблюдатели работали в Молдове свободно и независимо, соблюдая принцип...
 
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