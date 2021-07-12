Сенатор: эффекта, на который рассчитывают авторы санкций, не будет - Беларусь защитит своих граждан

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффекта, на который рассчитывают авторы ограничений, не будет, белорусское государство продолжает делать все возможное для защиты своих граждан. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, директор ОАО "Парохонское" Владимир Хроленко, комментируя санкции ЕС против Беларуси.

"Для любого предприятия ключевым показателем является рентабельность производства, где многое, если не все, зависит от модернизации технологических процессов, наращивания производственного потенциала. Последние двадцать лет наше сельхозпредприятие сотрудничает с западными странами, в частности Германией, Италией, Польшей, по линии технического оснащения. Процесс обновления техники и механизмов идет без остановки, а потому ограничения в виде санкций и провокаций контрпродуктивны, - сказал сенатор. - Основной вопрос - в несвоевременности и повышении цен на составляющие. Кормовые добавки для животных, семена, запчасти к сельхозтехнике идут окольными путями на протяжении нескольких месяцев - все это выливается в несвоевременные платежи и, конечно, сказывается на производстве".

Владимир Хроленко считает, что конструктивному диалогу наши западные партнеры предпочитают экономическое давление, утверждая, что якобы так они поддерживают народ Беларуси, в чем глубоко заблуждаются.

"Что касается "Парохонского", попытки дестабилизировать обстановку в стране на работе нашего хозяйства пока никак не отражаются, работаем как и прежде, тем не менее последствия могут сказаться на себестоимости продукции. В любом случае, того эффекта, на который рассчитывают заказчики, не будет. Белорусское государство продолжает делать все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования", - подчеркнул сенатор.-0-