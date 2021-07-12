Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские детские кардиохирурги провели пять сложнейших операций у пациентов с редкими патологиями, сообщил журналистам директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Пять пациентов со сложнейшими врожденными пороками сердца и сосудов, в том числе с аномалией Эбштейна, прибыли в центр из всех регионов Беларуси. Операции прошли при непосредственном участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира, профессора Афксендиоса Калангоса, президента Фонда Калангоса (Швейцария).

"Приезд профессора к нам был запланирован, потому что у него большой опыт в лечении аномалии Эбштейна. Мы подготовили достаточно редких сложных пациентов, в том числе с аномалией Эбштейна, и ждали его приезда. К сожалению, из-за карантина этот приезд произошел только через полтора года. Но опыт профессора при лечении редких патологий сложно переоценить, и мы приглашаем его на самые редкие, самые сложные случаи. Он, к счастью, соглашается. И в этот раз приехал нам помочь", - сказал Константин Дроздовский.

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