Останки погибшего в Псковской области красноармейца перезахоронены на родине

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Останки красноармейца Ивана Байдака, обнаруженные российскими поисковиками в Псковской области, перезахоронены на родине, в белорусской деревне Строчица Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Родители ждали возвращения Ивана. Ждали все годы, пока были живы. Но так и не дождались. Когда мне сообщили, что найдены останки моего брата, я сразу не поняла, что происходит. Плакала, конечно. Я так благодарна всем, кто участвовал, разыскал моего брата и помог вернуть на Родину. Это божий знак, что через столько лет сохранился его медальон", - рассказала сестра красноармейца Анна Исаченко.

Как отметила племянница красноармейца Маргарита Бойко, все эти годы в доме хранился его портрет. "Хранили, не перевешивая. Наверное, он помог дяде вернуться домой", - добавила она.

Торжественная траурная церемония состоялась в родной деревне Ивана Байдака Строчице, где покоятся и его родители. "Сегодня для всех нас как радостный, так и траурный день. Радостный, потому что семья наконец-то обрела своего брата, дядю, который сегодня будет упокоен на своей родной земле, где и родился. А траурный, потому что Иван Байдак даровал нам мирное небо над головой ценой своей жизни, - подчеркнул военный комиссар Минского района полковник Дмитрий Годун. - Родственники хранили память об Иване и верили, что весточка о нем придет. 80 лет назад погиб красноармеец Иван Байдак. Погиб, сдерживая натиск врага в районе Себежа и Идрицы, обороняя подступы к важным железнодорожным узлам. А ведь наименование населенного пункта Идрица было написано на знамени, которое водрузили воины над взятым рейхстагом. Так что и красноармеец Иван Байдак внес свой вклад в Великую Победу".-0-