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Минздрав рассказал, как будет проходить идентификация при оказании медпомощи с применением телемедицины

12.07.2021 14:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При оказании медпомощи с применением телемедицинских технологий предполагается четкая идентификация и аутентификация пациента. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 28 мая 2021 года №65, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве пояснили, что идентификация (определение пользователя в автоматизированной системе по уникальному признаку - идентификатору) и аутентификация (проверка подлинности лица, которое хочет получить доступ к системе) будут проходить с использованием единой системы идентификации физических и юридических лиц (ЕС ИФЮЛ). Она необходима для предоставления информационным системам различных госорганов и иных организаций страны сервиса идентификации и аутентификации, электронной цифровой подписи (ЭЦП).

"Интеграция информационной системы с ЕС ИФЮЛ предоставит пользователям возможность совершать в такой информационной системе юридически значимые действия с использованием средств ЭЦП, в том числе для получения зарегистрированной системой (с учетом требований законодательства) дополнительных сведений об идентифицируемом физическом лице (в первую очередь сведения о регистрации, семейном положении и детях)", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что предусмотрены другие процедуры (системы) проверки данных, позволяющие идентифицировать участников дистанционного взаимодействия.

В Минздраве отметили, что перед отраслью здравоохранения поставлена стратегическая задача - расширить возможности взаимодействия организаций здравоохранения путем развития дистанционных возможностей при оказании медпомощи населению. Сегодня не всегда нужно направлять пациентов в больницы или РНПЦ для проведения очной врачебной консультации и лечения. Активное развитие интернет-технологий позволяет провести полноценную консультацию или консилиум для решения дальнейшей тактики лечения пациента лечащим врачом и врачами-экспертами без прибытия пациента в организацию здравоохранения. Это особенно актуально для сельских населенных пунктов.

В этой связи и потребовалась разработка документа, который бы урегулировал правоотношения медработников разного уровня и пациентов при использовании современных информационно-коммуникационных технологий и потенциала лучших организаций здравоохранения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Минздраве пояснили, что идентификация и аутентификация будут проходить с использованием единой системы идентификации физических и юридических лиц (ЕС ИФЮЛ). Она...
 
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