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Буквально два дня до старта юбилейного "Славянского базара". Первые концерты, спектакли и выставки в фестивальном Витебске пройдут уже в среду. На XXX форуме старинное ремесло представят лучшие народные умельцы. Город мастеров удивит изобилием изделий ручной работы, желающих пригласят на мастер-классы на открытых площадках.

Выставочная программа юбилейного фестиваля







Насыщена фестивальная неделя и выставочными проектами.

Запланирована презентация филателистической выставки - в экспозиции 80 коллекций из разных стран

В краеведческом музее гостей ознакомят с самобытной культурой коренных народов Севера, которые проживают в Камчатском крае. А в музее истории частного коллекционирования будут представлены "Сокровища Пакистана".







Концерт Григория Лепса. Вход свободный!





Концерт-поздравление для гостей юбилейного фестиваля подготовил Григорий Лепс. Выступление состоится на площади Победы. Услышать любимые хиты гости "Славянского базара" смогут даже без входного билета.



