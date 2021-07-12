|
Григорий Лепс даст бесплатный концерт на "Славянском базаре"
12.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Буквально два дня до старта юбилейного "Славянского базара". Первые концерты, спектакли и выставки в фестивальном Витебске пройдут уже в среду. На XXX форуме старинное ремесло представят лучшие народные умельцы. Город мастеров удивит изобилием изделий ручной работы, желающих пригласят на мастер-классы на открытых площадках.
Выставочная программа юбилейного фестиваля
Насыщена фестивальная неделя и выставочными проектами.
Запланирована презентация филателистической выставки - в экспозиции 80 коллекций из разных стран
В краеведческом музее гостей ознакомят с самобытной культурой коренных народов Севера, которые проживают в Камчатском крае. А в музее истории частного коллекционирования будут представлены "Сокровища Пакистана".
Концерт Григория Лепса. Вход свободный!
Концерт-поздравление для гостей юбилейного фестиваля подготовил Григорий Лепс. Выступление состоится на площади Победы. Услышать любимые хиты гости "Славянского базара" смогут даже без входного билета.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Буквально два дня до старта юбилейного "Славянского базара". Первые концерты, спектакли и выставки в фестивальном Витебске пройдут уже в среду. На XXX форуме...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)