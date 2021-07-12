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Григорий Лепс даст бесплатный концерт на "Славянском базаре"

12.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Буквально два дня до старта юбилейного "Славянского базара". Первые концерты, спектакли и  выставки в фестивальном Витебске пройдут уже в среду. На XXX форуме старинное ремесло представят лучшие народные умельцы. Город мастеров удивит изобилием изделий ручной работы, желающих пригласят на мастер-классы на открытых площадках. 

Выставочная программа юбилейного фестиваля

Насыщена фестивальная неделя и выставочными проектами. 

Запланирована презентация филателистической выставки - в экспозиции 80 коллекций из разных стран

В краеведческом музее гостей ознакомят с самобытной культурой коренных народов Севера, которые проживают в Камчатском крае. А в музее истории частного коллекционирования будут представлены "Сокровища Пакистана". 


Концерт Григория Лепса. Вход свободный!


Концерт-поздравление  для гостей юбилейного фестиваля подготовил Григорий Лепс. Выступление состоится на площади Победы. Услышать любимые хиты гости "Славянского базара" смогут даже без входного билета.




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Теги: Витебск
 
 
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Буквально два дня до старта юбилейного "Славянского базара". Первые концерты, спектакли и  выставки в фестивальном Витебске пройдут уже в среду. На XXX форуме...
 
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