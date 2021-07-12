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В начале недели в Беларуси до +35°C и кратковременные грозовые дожди

12.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси пока ожидаются только кратковременные грозовые дожди. Но это никак не отразится на жаре.  Июльский зной на протяжении недели будет африканским. Уже завтра днем столбики термометра поднимутся до +36 градусов. 




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В Беларуси пока ожидаются только кратковременные грозовые дожди. Но это никак не отразится на жаре.  Июльский зной на протяжении недели будет африканским. Уже...
 
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