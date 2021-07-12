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В начале недели в Беларуси до +35°C и кратковременные грозовые дожди
12.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси пока ожидаются только кратковременные грозовые дожди. Но это никак не отразится на жаре. Июльский зной на протяжении недели будет африканским. Уже завтра днем столбики термометра поднимутся до +36 градусов.
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В Беларуси пока ожидаются только кратковременные грозовые дожди. Но это никак не отразится на жаре. Июльский зной на протяжении недели будет африканским. Уже...
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