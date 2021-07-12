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На Петров день в Любанском районе уже в десятый раз поводят фестиваль традиционной культуры "Пятровіца".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фестиваль традиционной культуры "Пятровіца" проходит в Любанском районе Сегодня на православном календаре День святых Петра и Павла. Праздник почитаем в народе, его сопровождают многочисленными обрядами, которые бережно хранят в...

Сегодня на православном календаре День святых Петра и Павла. Праздник почитаем в народе, его сопровождают многочисленными обрядами, которые бережно хранят в регионах.Этнофорум собирает и популяризирует любанский фольклор.Символическое блюдо "на Пятра" здесь рыбная юшка, а в музыкальной программе праздника - десятки любанских наигрышей, припевок и танцев. Центральной площадкой фестиваля выбрана деревня Шипиловичи Любанского района. Сюда съезжаются участники из соседских поселков. Сегодня в программе - возобновление ритуалов: "обрекание возле креста и дуба" и стародавний "Петров обряд".Особенность любанского фестиваля - это танцы. Край богат оригинальными образцами народной хореографии. Участники "Пятровіцы" целенаправленно приезжают на форум, чтобы научиться прабабушкиным движениям.