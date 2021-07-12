Иностранцам для вакцинации в Беларуси нужно зарегистрироваться онлайн

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранным гражданам для вакцинации в Беларуси нужно зарегистрироваться на сайте vaccination.by и получить подтверждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Минздрав напомнил, что для иностранцев, которые хотят вакцинироваться против COVID-19, с 15 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года установлен безвизовый порядок въезда, временного пребывания и выезда из Беларуси. Это определено указом №251 от 1 июля 2021 года.

Для въезда в Беларусь в целях вакцинации против COVID-19 (как первым, так и вторым компонентом вакцины) иностранные граждане должны оставить заявку в информационной системе, размещенной в интернете (https://vaccination.by/form/index.html), и получить подтверждение о дате, времени и месте проведения вакцинации (наименовании организации здравоохранения).

"Въезд в страну иностранного гражданина возможен не ранее двух дней до подтвержденной даты вакцинации и не позднее указанной даты. Срок безвизового посещения Республики Беларусь - не более 5 суток со дня въезда", - отметили в Минздраве.

При пересечении Государственной границы Беларуси иностранному гражданину необходимо представить действительные документы для выезда за границу, а также оригинал или копию медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, выполненного методом ПЦР не позднее трех суток до даты пересечения границы.

Вакцинация иностранных граждан будет проводиться с использованием комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак".

Для проведения прививок определены организации здравоохранения во всех регионах страны. Город, куда желает приехать иностранный гражданин, можно выбрать на этапе заявки.

Разрешение на проведение прививки выдается врачом после опроса, осмотра, анализа медицинских документов (при наличии), с учетом показаний и противопоказаний к вакцине.

После проведения вакцинации-1 и вакцинации-2 будет выдаваться сертификат, подтверждающий проведение прививок.

Подробную информацию о порядке вакцинации иностранных граждан можно узнать на https://vaccination.by/form/index.html.-0-