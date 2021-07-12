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Два борта МЧС Беларуси тушат пожары в Турции

12.07.2021 15:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают как нести дежурство на территории нашей страны, так и оказывать помощь в тушении пожаров в горно-лесистой местности турецким спасателям. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"С начала года на различных авиационных судах над территорией Беларуси осуществлено 193 полета, в ходе которых обнаружено 33 пожара. Именно авиационный мониторинг позволяет выявлять загорания в экосистемах на ранней стадии, что способствует их быстрой ликвидации и минимизации последствий от их возникновения", - рассказали в пресс-службе.

Два борта Ми-8 с площадок Сеферихисар и Кешан Турецкой Республики уже совершили 55 полетов и произвели 158 сбросов воды. Их общий налет составляет более 72 ч. Кроме того осуществлена доставка 72 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров.

Белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиация МЧС была задействована в тушении лесных пожаров на территории Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Два борта Ми-8 с площадок Сеферихисар и Кешан Турецкой Республики уже совершили 55 полетов и произвели 158 сбросов воды. Их общий налет составляет более 72 ч. Кроме того...
 
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