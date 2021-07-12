Беларусь привлекает стабильностью и возможностями для раскрытия потенциала каждого человека - мнение

Источник материала: БелТА

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Беларусь привлекает стабильностью и спокойствием, здесь есть перспективы и возможности для реализации потенциала каждого человека. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА начальник сектора судебных медицинских экспертиз Житковичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Светлана Воробьева.

Светлана Воробьева возглавляет подразделение в межрайонном отделе ГКСЭ, в ее подчинении три человека. Уже восемь лет она живет в Беларуси. Сегодня для нее знаменательный день - вручили паспорт гражданина Республики Беларусь.

Светлана Валерьевна родилась в Кировоградской области. Окончила Государственную медицинскую академию в Днепропетровске. "На 5 курсе поучаствовала во вскрытии тела и с тех пор решила стать судебным медицинским экспертом. По распределению отправилась в Кировоград на стажировку, интернатуру. Полгода заочной части, затем полгода заочной части в Киеве при медицинской академии последипломного образования", - рассказала о своем профессиональном пути судебный эксперт.

К слову, именно с профессией и связаны глобальные перемены в жизни Светланы. В любимом деле все устраивало, кроме материальной стороны вопроса. В какой-то момент стала рассматривать варианты переезда. Изначально думала о Заполярье. "Потом подумала, что не выдержу полярную ночь. Я солнцелюбивый человек - могу уснуть на полгода", - улыбается она.

Светлана была зарегистрирована на форуме судебных медицинских экспертов, где обсуждают интересные профессиональные темы. Там увидела объявление о том, что требуется эксперт в Житковичский межрайонный отдел управления ГКСЭ по Гомельской области. Предшественник Светланы переводился в Гомель и искал специалиста на свое место. Связалась с ним в мессенджере, потом созвонились. Кандидату на вакансию дали добро и в Минске. Все развивалось очень стремительно, делится Светлана Воробьева. Судьбоносное сообщение она увидела 19 января, 31 января уже сдавала экзамен в Минске, 26 февраля была в ожидании вида на жительство, 8 апреля приступила к работе.

Сразу переехала с ребенком, затем перебрался и муж, которому потребовалось некоторое время на решение вопросов. Какое-то время жили на съемных квартирах, потом получили арендное жилье с пониженной ставкой.

Супруг Светланы - офицер запаса, сын - выпускник школы. Планирует штурмовать военный вуз. Это право, как и многие другие, он также получил вместе с гражданством. Решил идти по стопам отца. "В 11-м классе во время часа профориентации состоялась беседа школьников с военным. После этого сын и рассказал нам о своем решении стать военным. В семейном кругу в шутку и всерьез периодически возникал разговор о сложностях службы. Но в Украине даже не рассматривала бы такой путь для своего ребенка. Потому что муж на службе был в постоянном напряжении и опасности, практически не видел семью вплоть до выхода на пенсию. В Беларуси же военные - один из социально защищенных слоев населения. Здесь есть все привилегии, льготы", - рассказала Светлана.

Все познается в сравнении - уверена теперь уже гражданка Республики Беларусь. Она все еще помнит времена, когда на полученные декретные могла купить только пачку памперсов для малыша. Были и другие сложности и непростые моменты. Теперь уверенно идет по жизни в спокойной стране.

"В Беларуси по сравнению с Украиной человек более защищен государством. А в укладе и жизненном темпе особых различий нет. Всегда надеюсь на лучшее. Конечно, были разные моменты в жизни и работе. Отношусь к этому спокойно, стараюсь воспринимать как жизненный урок, как опыт на дальнейшую жизнь", - сказала Светлана Воробьева.

Светлана приехала в Беларусь в феврале 2013 года, еще до революции, всколыхнувшей Украину. Так что на колкости в свой адрес по поводу зависимости отъезда от тех событий у нее есть свои доводы. Говорит, все потрясения прошли мимо нее, как страшный сон.

Впереди ожидают только перспективы. "Главное - уважать ту страну, где живешь и работаешь. В Беларуси же привлекают стабильность и спокойствие. Здесь есть возможности для реализации своего потенциала", - уверена Светлана Воробьева.-0-