Запад вновь развязал войну против Беларуси и России, на этот раз экономическую - Семашко

Источник материала: БелТА

12 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Складывается ощущение, что коллективный Запад против Беларуси и России вновь развязал войну, на этот раз экономическую. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью агентству "РИА Новости" , сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси назвал введенные западными странами санкции беззаконием и шантажом в международном масштабе, фактически карательной акцией на современный манер, напомнил дипломат. "Цинизм ситуации и в том, что Евросоюз ввел санкции 22 июня, то есть аккурат к 80-летию начала Великой Отечественной войны - трагической памятной даты для нас, - сказал посол. - Важно отметить, что, как сказал глава государства, санкции введены не только против нас, но и еще более масштабные и чувствительные - против Российской Федерации. Знаете, ощущение такое, что мы снова оказались на войне. На этот раз - экономической".

Владимир Семашко отметил, что не стоит преувеличивать роль санкций, но, с другой стороны, никогда нельзя относиться к ним легкомысленно. "Они однозначно наносят ущерб экономике, и вопрос, конечно, серьезный, - сказал он. - И тут дело в способности государства этот вред нивелировать, успешно противостоять ему, удерживать позитивную динамику экономического развития. Беларусь много лет жила под санкционным давлением, поэтому опыт противодействия этому злу есть. Ну и очень важно, что для нас открыт весь остальной мир, никто не мешает нам выходить на новые рынки, пусть это и не так просто, как кажется. Мы видим наличие значительных резервов в торговле с Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, Индии и Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива и на Ближнем Востоке. Там есть динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, там надо просто уметь работать и конкурировать. Президент поручил правительству выработать стратегию, которая позволит минимизировать негативный эффект от применения санкций и обеспечить развитие экономики, сохранить те неплохие темпы роста, которые сложились в этом году, сберечь рабочие места и не допустить удара по кошелькам белорусов".

Посол сообщил, что правительство разработало комплекс мер по нейтрализации влияния западных санкций на экономику. "Проанализирована ситуация во всех отраслях, подпадающих под их действие, определены все риски, выработан пакет ответных мер на санкции (нам тоже есть чем ответить - от дипломатических до экономических мер, но я пока не хотел бы здесь вдаваться в детали), - отметил он. - На недавнем совещании у главы государства эти планы были доложены, Президент поддержал и стратегию, и тактику действий, предложенные правительством. Теперь надо выполнить поставленную им задачу и добиться, чтобы ни на одном предприятии не было проседания из-за действия санкций. Наша цель в том, чтобы население не почувствовало проблем в связи с введением против Беларуси санкций. Ведь они именно на это и направлены - ударить по людям".

С другой стороны, считает Владимир Семашко, санкции только подстегнут уже давно проводимую в Беларуси политику диверсификации товарного экспорта. "Постараемся нарастить экспорт в Россию, страны СНГ и Евразийского экономического союза, страны Азии и Африки, - заявил он. - Для примера: за первые пять месяцев текущего года темп роста товарного экспорта в Россию по сравнению с январем - маем 2020 года составил 120,8%. Темп роста экспорта за тот же период в страны Евразийского экономического союза составил 121,3%, в страны СНГ - 128,2%. В текущем году мы завершим работу над союзными программами с Россией по углублению двусторонней экономической интеграции. За счет выравнивания условий деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования, удешевления стоимости энергоносителей мы повысим конкурентоспособность своей продукции и сможем нарастить наши экспортные поставки не только на постсоветское пространство, но и в страны дальнего зарубежья".

Помимо этого, считает посол, в ближайшее время изменившаяся для Беларуси ситуация на европейском рынке будет способствовать росту кооперационных связей белорусских машиностроителей с партнерами из России, других стран Евразийского экономического союза и Китая. "Если раньше, допустим, при сборке карьерных самосвалов, грузовых автомобилей и автобусов мы покупали немецкие или итальянские двигатели, коробки передач и другие комплектующие, то теперь нам необходимо более пристально посмотреть на возможности и предложения наших российских, казахстанских и китайских партнеров, - подчеркнул дипломат. - Значительную часть импортных комплектующих мы должны заместить отечественными, освоив их выпуск на своих предприятиях, у нас для этого и опыт, и возможности есть. Помимо машиностроения, возможна более глубокая кооперация и в других сферах экономики. Все, что выгодно, мы готовы рассматривать".

"Пока можно лишь примерно оценивать ущерб от этих санкций, точные цифры будем видеть позже. Но, как сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, главная контрсанкция Беларуси в ответ на экономическое давление - отсутствие эффекта от санкций. То есть, попросту говоря, если вот тут такой-то объем доходов теряем, то вот там должны найти не меньший объем. Ну а с течением времени, как показывает и белорусская, и мировая (не мы же одни жили и живем под санкциями) практика, ущерб будет постепенно и неуклонно уменьшаться", - убежден посол.

"Если мы с этой неблагоприятной ситуацией справимся (а я уверен, что справимся), это будет решающий вклад в укрепление независимости и суверенитета белорусского государства. Мы выйдем из этой борьбы более сильными. И тут мы готовы с нашими российскими друзьями работать вместе - проблемы Запад нам подбрасывает общие", - заключил Владимир Семашко.-0-