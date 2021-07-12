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В медучреждения Беларуси с 21 июня с жалобами на тепловые удары обратились 208 человек

12.07.2021 16:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В медучреждения Беларуси с 21 июня с жалобами на тепловые удары обратились 208 человек, 54 из них госпитализированы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется, что от последствий жаркой погоды пострадали 68 детей и 140 взрослых. Среди госпитализированных 30 взрослых и 24 ребенка.

На этой неделе жаркая погода сохранится, в связи с этим Министерство здравоохранения напоминает, что высокая температура как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отразиться на состоянии здоровья людей. Это может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев - к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

"В жару очень важно много пить, чтобы постоянно восполнять потерю жидкости, ведь обезвоживание приводит к серьезным проблемам со здоровьем: сгущению крови, проблемам сердечно-сосудистой системы, слабости и даже к потере сознания. А для детей и пожилых людей и вовсе может стать смертельным", - отметили в Минздраве. Из напитков лучше всего выбирать простую воду. Газированные плохо утоляют жажду, и в них много сахара. Например, в коле содержится пять кусков сахара на стакан, а сахар сгущает кровь.

Обращается внимание и на то, что аномальная жара все чаще стала приводить к трагедиям на воде. "Вода не прощает беспечности, поэтому надо соблюдать правила поведения, - добавили в Минздраве. - Чаще всего к трагедии приводят купание в состоянии алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, мышечные судороги, отсутствие присмотра за детьми".-0-

В медучреждения Беларуси с 21 июня с жалобами на тепловые удары обратились 208 человек

 
Теги: Минск
 
 
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Уточняется, что от последствий жаркой погоды пострадали 68 детей и 140 взрослых. Среди госпитализированных 30 взрослых и 24 ребенка.
 
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