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Максимальный балл на ЦТ по истории Беларуси набрали 14 абитуриентов

12.07.2021 16:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100 баллов на централизованном тестировании по истории Беларуси набрали 14 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"На 100 баллов написали 14 человек. 1 абитуриент показал нулевой результат", - рассказал Юрий Миксюк. Результаты ЦТ уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

В этом году сдавать испытание планировали около 17 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных не явились 1447 человек.

Как сообщалось, 8 июля завершился основной этап централизованного тестирования. Тот, кто не попал на испытание в основные дни по уважительной причине, сможет пройти его в резервные дни. Их три - 14, 16 и 18 июля. На испытание зарегистрировались 927 человек.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто будет сдавать ЦТ в резервные дни, - с 23 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году сдавать испытание планировали около 17 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных не явились 1447 человек.
 
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