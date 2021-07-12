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КГК выработал алгоритм работы по сокращению объектов сверхнормативного строительства

12.07.2021 16:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале 2021 года глава государства поручил Комитету госконтроля взять на учет и навести порядок с объектами сверхнормативного незавершенного строительства. Сегодня у контрольного ведомства есть конкретное предложение, как добиться снижения числа долгостроев, сообщили БЕЛТА в КГК.

На начало года в стране насчитывалось 4465 объектов сверхнормативного строительства, из которых в стадии продолжения строительства находилось только 25%. По остальным объектам строительство не велось или они находились на консервации. Около 70% объектов были долгостроями уже более 5 лет (20% из них стали долгостроями более 20 лет назад). При этом в объекты сверхнормативного строительства вложено (а точнее - "заморожено") Br8,6 млн, половина этих средств приходится на господдержку и банковские кредиты.

По итогам I квартала 2021 года общее количество сверхнормативных объектов незначительно уменьшилось (на 237) и составило 4228 (при этом появился 271 новый объект).

"Сейчас больше всего долгостроев находится в Минской (1164) и Витебской (766) областях - на их долю приходится около половины всех сверхнормативных объектов", - добавили в КГК.

В основном это объекты коммунального (1398) и сельского (899) хозяйства - 52% от всех сверхнормативных объектов незавершенного строительства.

Комитет госконтроля проанализировал ситуацию и определил концепцию организации работы по наведению порядка в этой сфере. Она согласована главой государства и принята правительством как руководство к действию.

Правительству поручено определить госорган, уполномоченный на организацию и координацию работы органов власти по снижению сверхнормативного строительства.

Во всех регионах страны с участием работников КГК проведена сплошная инвентаризация (с выездом на места) объектов сверхнормативного строительства. По ее итогам в каждой области и Минске на уровне обл- и райисполкомов проведены совещания по определению дальнейшей судьбы всех объектов (завершение строительства, консервация, списание, снос, продажа и т.д.).

Комитет госконтроля предложил разработать и утвердить на уровне Совета Министров комплекс мер по сокращению сверхнормативного строительства. Он должен включать определение: порядка формирования и мониторинга региональных и отраслевых мероприятий; порядка, а также критериев принятия решений об определении дальнейшей судьбы объектов с учетом оценки реальной потребности как в них самих, так и в необходимом объеме финансирования планируемых мероприятий; упрощенного порядка списания сверхнормативных объектов; упрощенного порядка ввода в эксплуатацию сверхнормативных объектов (к примеру, в Гомельской области более половины долгостроев функционирует, но не введены в эксплуатацию).

Необходимо также определить и реализовать меры по недопущению образования новых сверхнормативных объектов.

С учетом выработанных подходов во всех регионах страны госорганы заняты формированием региональных и отраслевых мероприятий с учетом реальной потребности в объектах сверхнормативного строительства и наличия необходимого финансирования. Реализация мероприятий рассчитана на ближайшие 5 лет.

КГК будет постоянно проводить пообъектный мониторинг реализации региональных и отраслевых мероприятий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В начале 2021 года глава государства поручил Комитету госконтроля взять на учет и навести порядок с объектами сверхнормативного незавершенного строительства....
 
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