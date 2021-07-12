ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из-за жаркой погоды цветы в Минске поливают по ночам

12.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Тропическая жара повлияла и на график работы коммунальных служб столице: в поливе растений они задействованы почти круглосуточно. И если деревьям или кустам просто нужна дополнительная влага, то цветам еще и особый подход. Чтобы нежные разноцветные насаждения не получили ожогов от испарения воды, их поливают ночью. Спецтехника выходит с 22:00 до 6:00. Только за один рейс,  чтобы утолить жажду бегоний, петуний и роз, надо 9 тонн воды. Такой освежительный контрастный душ принимают цветы как на откосах, так и на разделительной полосе.

От жгучего солнца сейчас страдают не только растения, но и дорожное покрытие. Чтобы избежать деформации асфальта, его остужают. В первую очередь поливочные машины курсируют по широким проспектам и самым загруженным улицам. От этого зависит не только качество полотна, но и  безопасность водителей и пешеходов.


Читайте также:
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тропическая жара повлияла и на график работы коммунальных служб столице: в поливе растений они задействованы почти круглосуточно. И если деревьям или кустам...
 
Новости дня
Новости общества
 
В медучреждения Беларуси с 21 июня с жалобами на тепловые удары обратились 208 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by