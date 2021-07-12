Из-за жаркой погоды цветы в Минске поливают по ночам

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Тропическая жара повлияла и на график работы коммунальных служб столице: в поливе растений они задействованы почти круглосуточно. И если деревьям или кустам просто нужна дополнительная влага, то цветам еще и особый подход. Чтобы нежные разноцветные насаждения не получили ожогов от испарения воды, их поливают ночью. Спецтехника выходит с 22:00 до 6:00. Только за один рейс, чтобы утолить жажду бегоний, петуний и роз, надо 9 тонн воды. Такой освежительный контрастный душ принимают цветы как на откосах, так и на разделительной полосе.



От жгучего солнца сейчас страдают не только растения, но и дорожное покрытие. Чтобы избежать деформации асфальта, его остужают. В первую очередь поливочные машины курсируют по широким проспектам и самым загруженным улицам. От этого зависит не только качество полотна, но и безопасность водителей и пешеходов.