ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Запрет на посещение лесов действует в Вилейском, Борисовском, Березинском и Крупском районах Минской области

12.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Из-за зноя пожароопасная ситуация и в лесах Минской области. Запрет на посещение зеленых массивов действует в Вилейском, Борисовском, Березинском и Крупском районах. Кроме того, из-за жаркой и сухой погоды ограничения введены еще в 15 районах. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, специалисты лесхозов дежурят почти круглосуточно. Делают пешие обходы и объезды на спецтехнике, также контролируют ситуацию с воздуха.  Фиксировать возгорания помогают дроны и камеры видеонаблюдения.

Из-за длительной жары интерактивная карта запретов и ограничений постоянно меняется. Отслеживать оперативную информацию можно на сайте Минлесхоза. В случае нарушения требований  предусмотрен штраф.



Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за зноя пожароопасная ситуация и в лесах Минской области. Запрет на посещение зеленых массивов действует в Вилейском, Борисовском, Березинском и Крупском...
 
Новости дня
Новости общества
 
Максимальный балл на ЦТ по истории Беларуси набрали 14 абитуриентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by