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Запрет на посещение лесов действует в Вилейском, Борисовском, Березинском и Крупском районах Минской области
12.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Из-за зноя пожароопасная ситуация и в лесах Минской области. Запрет на посещение зеленых массивов действует в Вилейском, Борисовском, Березинском и Крупском районах. Кроме того, из-за жаркой и сухой погоды ограничения введены еще в 15 районах. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, специалисты лесхозов дежурят почти круглосуточно. Делают пешие обходы и объезды на спецтехнике, также контролируют ситуацию с воздуха. Фиксировать возгорания помогают дроны и камеры видеонаблюдения.
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Запрет на посещение лесов действует в Вилейском, Борисовском, Березинском и Крупском районах Минской области
Из-за зноя пожароопасная ситуация и в лесах Минской области. Запрет на посещение зеленых массивов действует в Вилейском, Борисовском, Березинском и Крупском...
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