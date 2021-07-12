Запрет на посещение лесов действует в Вилейском, Борисовском, Березинском и Крупском районах Минской области

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Из-за зноя пожароопасная ситуация и в лесах Минской области. Запрет на посещение зеленых массивов действует в Вилейском, Борисовском, Березинском и Крупском районах. Кроме того, из-за жаркой и сухой погоды ограничения введены еще в 15 районах. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, специалисты лесхозов дежурят почти круглосуточно. Делают пешие обходы и объезды на спецтехнике, также контролируют ситуацию с воздуха. Фиксировать возгорания помогают дроны и камеры видеонаблюдения.



Из-за длительной жары интерактивная карта запретов и ограничений постоянно меняется. Отслеживать оперативную информацию можно на сайте Минлесхоза. В случае нарушения требований предусмотрен штраф.