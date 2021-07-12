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Сотрудники МЧС спасли упавшего в битум лосенка

12.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Необычная спасательная операция развернулась накануне в Докшицком районе. Сотрудники МЧС в лесу нашли лосенка,  который упал в битум. Животное  увидели люди и вызвали помощь. Специалисты  неспеша снимали пласты смолы с тела животного и вокруг него и поливали лосенка водой. Когда полностью очистили, перенесли в тень, а работники местного хозяйства подвезли молоко. Отдохнувший и накормленный лосенок начал двигаться и пытался встать.  После пострадавшему животному помощь оказал ветеринар. Лосенка передали работникам Белорусского общества охотников и рыболовов для наблюдения.


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Необычная спасательная операция развернулась накануне в Докшицком районе. Сотрудники МЧС в лесу нашли лосенка,  который упал в битум. Животное  увидели люди и...
 
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