|
Сотрудники МЧС спасли упавшего в битум лосенка
12.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Необычная спасательная операция развернулась накануне в Докшицком районе. Сотрудники МЧС в лесу нашли лосенка, который упал в битум. Животное увидели люди и вызвали помощь. Специалисты неспеша снимали пласты смолы с тела животного и вокруг него и поливали лосенка водой. Когда полностью очистили, перенесли в тень, а работники местного хозяйства подвезли молоко. Отдохнувший и накормленный лосенок начал двигаться и пытался встать. После пострадавшему животному помощь оказал ветеринар. Лосенка передали работникам Белорусского общества охотников и рыболовов для наблюдения.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычная спасательная операция развернулась накануне в Докшицком районе. Сотрудники МЧС в лесу нашли лосенка, который упал в битум. Животное увидели люди и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)