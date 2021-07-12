Сотрудники МЧС спасли упавшего в битум лосенка

Источник материала: БT

Необычная спасательная операция развернулась накануне в Докшицком районе. Сотрудники МЧС в лесу нашли лосенка, который упал в битум. Животное увидели люди и вызвали помощь. Специалисты неспеша снимали пласты смолы с тела животного и вокруг него и поливали лосенка водой. Когда полностью очистили, перенесли в тень, а работники местного хозяйства подвезли молоко. Отдохнувший и накормленный лосенок начал двигаться и пытался встать. После пострадавшему животному помощь оказал ветеринар. Лосенка передали работникам Белорусского общества охотников и рыболовов для наблюдения.