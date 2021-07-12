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Покушение на Азаренка и Гайдукевича - звенья одной цепи
12.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси разворачивается настоящая травля тех, кто открыто высказывается в отношении радикальной оппозиции. Покушение на журналиста Григория Азаренка и атака коктейлями Молотова на дом политика Олега Гайдукевича, где он живет с супругой и несовершеннолетними детьми, - звенья одной цепи. Растеряв и без того незначительную поддержку белорусов, самопровозглашенные лидеры протестов призывают своих сторонников к откровенным расправам над оппонентами и членами их семей.
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В Беларуси разворачивается настоящая травля тех, кто открыто высказывается в отношении радикальной оппозиции. Покушение на журналиста Григория Азаренка и атака...
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