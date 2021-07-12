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Покушение на Азаренка и Гайдукевича - звенья одной цепи

12.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси разворачивается настоящая травля тех, кто открыто высказывается в отношении радикальной оппозиции. Покушение на журналиста  Григория Азаренка и атака коктейлями Молотова  на дом политика Олега Гайдукевича, где он живет с супругой и несовершеннолетними детьми, - звенья одной цепи. Растеряв и без того незначительную поддержку белорусов,  самопровозглашенные лидеры протестов призывают своих сторонников к откровенным расправам над оппонентами и членами их семей. 

Откровенный террор происходит под чутким руководством тех, кто сейчас прячется от правосудия в Европе. Однако коллективный Запад такие действия своих подопечных предпочитает не замечать.

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В Беларуси разворачивается настоящая травля тех, кто открыто высказывается в отношении радикальной оппозиции. Покушение на журналиста  Григория Азаренка и атака...
 
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