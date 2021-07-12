Работники предприятий Беларуси: Ограничения в первую очередь наносят удар по простым людям

Источник материала: БT

Более 30 часов нон-стоп - белорусы высказываются против санкций, введенных Евросоюзом. Свыше пяти тысяч работников с предприятий всех регионов страны и сфер экономики в открытую говорят, что ограничения в первую очередь наносят удар по простым людям. Подобные меры абсолютно незаконны и нарушают одно из основополагающих прав человека - право на труд.



Белорусы готовы защищать это право



Площадкой, которая объединяет тех, кто устал молчать и готов отстаивать свою позицию, стала Федерация профсоюзов. На интернет-портале национального профцентра собраны тысячи мнений людей о санкционной политике коллективного Запада. Все они объединены более чем в 30-часовый видеоролик, который сегодня направлен политикам стран Евросоюза. Кстати, любой желающий может обратиться к европейским борцам за права и свободы в своих социальных сетях под хештегом #белорусы против санкций.







Белорусы против санкций

Считаю, что введение данных санкций является прямым нарушением не только прав трудящихся, но и прав человека. Решая политические вопросы, руководители стран ЕС не задумываются над тем, что будет с простыми людьми, например, с моими коллегами, с моей семьей, с моим ребенком. Никто не задумывается над этим, и с высоких трибун руководители ЕС все кричат: "Права человека!" Однако они же сами введением данных санкций в первую очередь эти права и нарушают.

Я выступаю против санкций ЕС, я хочу жить и работать в мирной стране, я хочу получать стабильно зарплату. Я хочу, чтобы мой ребенок нормально учился и развивался, чтобы я была уверена в завтрашнем дне. Я призываю чиновников Евросоюза прекратить давление на Беларусь.

Мы хотим мирно жить и трудиться, зарабатывать деньги, обеспечивать свои семьи, мы против санкций в любых их проявлениях.

Санкции предполагают снижение моей зарплаты, у меня трое детей, которых я должен содержать, кормить и воспитывать, считаю, что эта мера крайне негативна.

Я против введения всяких санкций, потому что это больно ударит по моему карману. У меня четверо детей, двое учатся, и нужно платить за учебу. Господа западные политики, борцы за права и свободы человека, вы нарушаете самое главное мое право - право на достойную жизнь, подумайте об этом.

Такими методами вы боретесь не в политике, а боретесь с нами, с обычными гражданами Республики Беларусь.

Сегодня очевидно, что западные чиновники не собираются считаться с мнением людей. В феврале Федерация профсоюзов направила в их адрес более одного миллиона 130 тысяч подписей трудящихся против санкций. Но и сегодня внятного ответа на этот солидарный и коллективный запрос людей нет.