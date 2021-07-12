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Работники предприятий Беларуси: Ограничения в первую очередь наносят удар по простым людям
12.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Более 30 часов нон-стоп - белорусы высказываются против санкций, введенных Евросоюзом. Свыше пяти тысяч работников с предприятий всех регионов страны и сфер экономики в открытую говорят, что ограничения в первую очередь наносят удар по простым людям. Подобные меры абсолютно незаконны и нарушают одно из основополагающих прав человека - право на труд.
Белорусы против санкций
Считаю, что введение данных санкций является прямым нарушением не только прав трудящихся, но и прав человека. Решая политические вопросы, руководители стран ЕС не задумываются над тем, что будет с простыми людьми, например, с моими коллегами, с моей семьей, с моим ребенком. Никто не задумывается над этим, и с высоких трибун руководители ЕС все кричат: "Права человека!" Однако они же сами введением данных санкций в первую очередь эти права и нарушают.
Я выступаю против санкций ЕС, я хочу жить и работать в мирной стране, я хочу получать стабильно зарплату. Я хочу, чтобы мой ребенок нормально учился и развивался, чтобы я была уверена в завтрашнем дне. Я призываю чиновников Евросоюза прекратить давление на Беларусь.
Мы хотим мирно жить и трудиться, зарабатывать деньги, обеспечивать свои семьи, мы против санкций в любых их проявлениях.
Санкции предполагают снижение моей зарплаты, у меня трое детей, которых я должен содержать, кормить и воспитывать, считаю, что эта мера крайне негативна.
Я против введения всяких санкций, потому что это больно ударит по моему карману. У меня четверо детей, двое учатся, и нужно платить за учебу. Господа западные политики, борцы за права и свободы человека, вы нарушаете самое главное мое право - право на достойную жизнь, подумайте об этом.
Такими методами вы боретесь не в политике, а боретесь с нами, с обычными гражданами Республики Беларусь.
Сегодня очевидно, что западные чиновники не собираются считаться с мнением людей. В феврале Федерация профсоюзов направила в их адрес более одного миллиона 130 тысяч подписей трудящихся против санкций. Но и сегодня внятного ответа на этот солидарный и коллективный запрос людей нет.
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Более 30 часов нон-стоп - белорусы высказываются против санкций, введенных Евросоюзом. Свыше пяти тысяч работников с предприятий всех регионов страны и сфер...
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