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Н. Азаров: Беларусь не вовлечена ни в какие конфликты

12.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Беларусь не вовлечена ни в какие конфликты" - таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.  Бывший глава украинского правительства отметил важность налаживания белорусско-украинских отношений, а санкции по отношению к нашей стране и вовсе  назвал "глупостью".

Желая угодить Европейскому союзу, Украина испортила отношения со многими государствами. Государство несет огромные экономические потери. По словам политика,  Украина и вовсе превращается в гетто. Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам интеграции в ЕС  заявила,  что украинцы  растеряли свои цели и возможности. "Мы потеряли моральное превосходство, которое имели с 2014 года", - отметил украинский парламентарий.



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"Беларусь не вовлечена ни в какие конфликты" - таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.  Бывший глава...
 
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