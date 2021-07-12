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Н. Азаров: Беларусь не вовлечена ни в какие конфликты
12.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Беларусь не вовлечена ни в какие конфликты" - таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Бывший глава украинского правительства отметил важность налаживания белорусско-украинских отношений, а санкции по отношению к нашей стране и вовсе назвал "глупостью".
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"Беларусь не вовлечена ни в какие конфликты" - таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Бывший глава...
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