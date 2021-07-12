Н. Азаров: Беларусь не вовлечена ни в какие конфликты

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"Беларусь не вовлечена ни в какие конфликты" - таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Бывший глава украинского правительства отметил важность налаживания белорусско-украинских отношений, а санкции по отношению к нашей стране и вовсе назвал "глупостью".



Желая угодить Европейскому союзу, Украина испортила отношения со многими государствами. Государство несет огромные экономические потери. По словам политика, Украина и вовсе превращается в гетто. Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам интеграции в ЕС заявила, что украинцы растеряли свои цели и возможности. "Мы потеряли моральное превосходство, которое имели с 2014 года", - отметил украинский парламентарий.