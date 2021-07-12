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Депутаты Парламентского собрания посетят мероприятия "Славянского базара"

12.07.2021 16:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России посетят XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" и вручат на нем свои призы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Представители Парламентского собрания посетят торжественные мероприятия фестиваля, конкурс исполнителей эстрадной песни и детский музыкальный конкурс, примут участие в пресс-конференции, посвященной открытию "Славянского базара", а также в мероприятиях Дня Союзного государства", - рассказали в пресс-службе.

"Фестиваль вносит значительный вклад в процесс строительства Союзного государства, - подчеркнули в пресс-службе. - Парламентское собрание поддерживает все инициативы, направленные на сближение народов Беларуси и России, развитие диалога и взаимообогащение славянских культур. Ежегодные встречи в Витебске мастеров искусств и их благодарных зрителей символизируют братскую дружбу белорусов и россиян, сложившуюся на протяжении веков".

Союзное государство принимает участие в долевом финансировании фестиваля и его организации. С 2003 года на "Славянском базаре" проходит День Союзного государства. Депутаты ежегодно участвуют в фестивале, выступая в роли организаторов и гостей. В программу форума включены мероприятия, проводимые с участием представителей Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Постоянного комитета Союзного государства.

"Парламентским собранием учреждены два специальных приза участникам международного конкурса исполнителей эстрадной песни и два специальных приза - участникам международного детского музыкального конкурса. Традиционно состоится награждение лучших исполнителей эстрадного и детского конкурсов от Республики Беларусь и Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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